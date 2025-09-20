На знімальних майданчиках деяких з найпопулярніших фільмів і серіалів актори ненавиділи одне одного, і це іноді доходило до відвертих сварок або навіть фізичних сутичок. У матеріалі Кіно 24 ми згадаємо найбільш гучні скандали, які відбувалися під час зйомок культових стрічок.

Цікаво 3 закордонні фільми, які знімали в Україні, але ви про це навіть не знали

В яких фільмах і серіалах актори ненавиділи одне одного?

"Щоденник пам’яті" (2004)

Драма розповідає історію кохання Ноя, який походить з бідної сім'ї, та Еллі – з родини аристократів. Спочатку їхнім стосункам стають на заваді батьки, а згодом – час. Після закінчення Другої світової війни життя колишньої пари сильно змінилося. Так, Ной відбудовує старий будинок, де колись планував жити з дівчиною, а Еллі – готується до одруження. Несподівана зустріч ексзакоханих змінює все – героям треба зробити вибір на користь свого щастя, або прагнень власних батьків.

Попри те, що у фільмі Раян Гослінг та Рейчел Мак-Адамс зіграли одну з найромантичніших пар в історії кіно, на знімальному майданчику атмосфера була доволі напруженою. Актор навіть просив замінити свою колегу іншою акторкою, бо, за його словами, вони не могли знайти спільну мову. Парадоксально, але після знімань Раян і Рейчел ще й зустрічалися кілька років.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Секс і місто" (1998 – 2004)

Серіал розповідає про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку. Керрі Бредшоу, письменниця та колумністка, Міранда Гоббс, успішна юристка, Шарлотта Йорк, мистецтвознавиця, та Саманта Джонс, PR-менеджерка – усі вони мають різні характери та темпераменти. Однак жінки мають спільні погляди на життя та прагнення знайти себе. Головною сюжетною лінією є стосунки Керрі з чоловіком, який стає її найбільшим коханням.

Персонажі Сари Джессіки Паркер і Кім Кетролл були подругами у серіалі, але в реальному житті акторки відверто не ладнали. Їхні конфлікти тривали роками, а у мережі ходили чутки, що нібито сварки зірок стали причиною, через яку третій фільм франшизи так і не вийшов.

"Секс і місто": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015)

Події фільму відбуваються у постапокаліптичному світі. Макс Рокатанскі потрапляє у полон до диктатора Джо, але незабаром тікає разом із групою жінок на чолі з імператоркою Фуріозою. Вони намагаються бігти через каньйон до безпечного місця, ризикуючи життям і долаючи численні перешкоди.

Герої Тома Гарді й Шарліз Терон у фільмі повинні були довіряти одне одному, але за кадром зірки постійно конфліктували. Акторка скаржилася, що колега часто запізнювався на знімання й поводився непрофесійно, а він у відповідь називав її занадто вимогливою. Зрештою Гарді визнав свою провину і пізніше перепросив у Терон.

"Шалений Макс: Дорога гніву": дивіться трейлер фільму онлайн

До речі, днями наша редакція розповідала про бойовики на Netflix, які постійно тримають у напрузі.