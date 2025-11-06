В історії кіно відзнято чимало таких стрічок про зірок шоубізнесу. І якщо ви думаєте, що масштабні музичні документальні фільми – це лише про "Океан Ельзи" чи світових легенд першого ешелону, то нижче – кілька стрічок, які доводять: за кожним хітом стоїть реальна людина, її історія і ціна успіху, пише 24 Канал.
"У ліжку з Мадонною", 1991
У фільмі відзняли гастролі Мадонни під час туру Blond Ambition. Камера фіксувала не тільки виступи зірки, але і її приватне життя, конфлікти з командою, роботу над шоу, стосунки з друзями та коханцями.
Провокативний, відвертий та скандальний портрет артистки, яка ламала правила ще до TikTok та ери соцмереж.
Кадр із фільму "У ліжку з Мадонною" / Кадр із фільму
"Емі", 2015
Документальна драма про Емі Вайнхаус – від її перших виступів до останніх років життя. Фільм базується на реальних архівах, відео та голосі самої Емі, показує її талант, болючі стосунки, залежності, славу, яку вона не витримала, і той вигорілий світ, у якому її життя закінчилось надто рано.
Кадр із фільму "Емі" / Кадр із фільму
"Metallica: Some Kind of Monster", 2004
Фільм занурює у найважчий період гурту Metallica, коли всередині колективу вибухнула криза, музиканти посварилися, а група була близька до розпаду. Глядачі зсередини побачили конфлікти, відверті розмови, повернення Хетфілда після реабілітації й народження нового альбому.
Це історія про те, що навіть легенди бувають на межі.
Обкладинка фільму "Metallica: Some Kind of Monster" / Обкладинка фільму
"One Direction: This Is Us", 2013
Документальна історія про шлях британського бойз-бенду One Direction – від кастингів на Х-Факторі до стадіонів і всесвітньої популярності. Фільм знімали під час гастролей містами світу, роботу над піснями після виступів, фанатську істерію та дружбу між учасниками в період, коли вони були на піку слави й вважалися більшими зірками, ніж гурт The Beatles.
Обкладинка фільму "One Direction: This Is Us" / Обкладинка фільму
Нагадаємо, що минулого року помер колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн.
Що відомо про документальний фільм "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"?
- Стрічка вийшла у прокати в Україні 6 листопада в понад 150 кінотеатрах. Зібрані кошти за перші два дні підуть на реабілітацію українських захисників у львівському центрі UNBROKEN.
- Придбати квитки можна у мережах "Планета Кіно", MULTIPLEX, кінотеатрі KINOMAN, Wizoria "Сінема Сіті" та "Жовтень".
- Стрічка розповідає про 30-річну історію гурту. Глядачі вже мають змогу побачити на великих екранах історію без прикрас – про те, як усе починалося, які труднощі переживали музиканти і як вони досягли того, що мають зараз. На знімання фільму пішло півтора року.