В історії кіно відзнято чимало таких стрічок про зірок шоубізнесу. І якщо ви думаєте, що масштабні музичні документальні фільми – це лише про "Океан Ельзи" чи світових легенд першого ешелону, то нижче – кілька стрічок, які доводять: за кожним хітом стоїть реальна людина, її історія і ціна успіху, пише 24 Канал.

"У ліжку з Мадонною", 1991

У фільмі відзняли гастролі Мадонни під час туру Blond Ambition. Камера фіксувала не тільки виступи зірки, але і її приватне життя, конфлікти з командою, роботу над шоу, стосунки з друзями та коханцями.

Провокативний, відвертий та скандальний портрет артистки, яка ламала правила ще до TikTok та ери соцмереж.

Кадр із фільму "У ліжку з Мадонною" / Кадр із фільму

"Емі", 2015

Документальна драма про Емі Вайнхаус – від її перших виступів до останніх років життя. Фільм базується на реальних архівах, відео та голосі самої Емі, показує її талант, болючі стосунки, залежності, славу, яку вона не витримала, і той вигорілий світ, у якому її життя закінчилось надто рано.

Кадр із фільму "Емі" / Кадр із фільму

"Metallica: Some Kind of Monster", 2004

Фільм занурює у найважчий період гурту Metallica, коли всередині колективу вибухнула криза, музиканти посварилися, а група була близька до розпаду. Глядачі зсередини побачили конфлікти, відверті розмови, повернення Хетфілда після реабілітації й народження нового альбому.

Це історія про те, що навіть легенди бувають на межі.

Обкладинка фільму "Metallica: Some Kind of Monster" / Обкладинка фільму

"One Direction: This Is Us", 2013

Документальна історія про шлях британського бойз-бенду One Direction – від кастингів на Х-Факторі до стадіонів і всесвітньої популярності. Фільм знімали під час гастролей містами світу, роботу над піснями після виступів, фанатську істерію та дружбу між учасниками в період, коли вони були на піку слави й вважалися більшими зірками, ніж гурт The Beatles.

Обкладинка фільму "One Direction: This Is Us" / Обкладинка фільму

Нагадаємо, що минулого року помер колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн.

