Цимбалюк – один із найпопулярніших українських акторів. Він відомий глядачам за багатьма фільмами та серіалами. Про деякі з них сьогодні розповість 24 Канал.

Які фільми та серіали з Тарасом Цимбалюком подивитися?

"Чорний ворон"

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Роль: Іван Чорноус ("Чорний ворон")

Фільми знятий за мотивами однойменного роману українського письменника Василя Шкляра. Події стрічці розгортаються у 1921 році, коли УНР перебувала під окупацією Червоної армії.

У центрі сюжету – колишній офіцер армії УНР Іван Чорноус, відомий як "Чорний ворон". Чоловік стає на чолі партизанського руху в Холодному Яру, що бореться з більшовиками-окупантами, які хочуть знищити все українське і запровадити російські традиції.

"Чорний ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спіймати Кайдаша"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Роль : Карпо Кайдаш

: Карпо Кайдаш Рейтинг IMDb: 8.8/10

Серіал знятий на основі повісті "Кайдашева сім'я", яку написав український письменник Іван Нечуй-Левицький. Сценаристкою і виконавчою продюсеркою проєкту стала Наталка Ворожбит.

Події серіалу відбуваються у 2000-2014 роках. На екрані з'являються улюблені Кайдаші: Омелько, Маруся, Карпо, Лаврін, Мотря та Мелашка, які постійно сваряться. Найскладнішим для сім'ї стає 2014 рік, коли починається Майдан.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Конотопська відьма"

Рейтинг IMDb : 5.3/10

: 5.3/10 Роль: Андрій

У фільмі розповідається про Андрія та Олену, життя яких руйнує повномасштабне вторгнення Росії проти України. Намагаючись втекти з зони бойових дій, закохані зіштовхуються з окупантами й чоловік гине.

Після втрати коханого Олену переповнює лють та помста. Колись заради Андрія жінка зреклась відьомського дару, але тепер повертає свої сили, щоб протистояти ворогам, які вбили її обранця.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання та полум'я"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb : 7.0/10

: 7.0/10 Роль: Тарас Сахно

Події серіалу розгортаються під час війни. Це історія про співробітників ДСНС, які щодня ризикують життям, рятуючи людей. Після російського обстрілу капітан Тарас Сахно втрачає колег і брата, тож тепер він прагне помститися. Проте навіть у такий складний час серце чоловіка відкривається коханню.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн анонс серіалу