Та й не дарма у заголовку згадали про легендарний мультфільм "Шрек". Спершу зелений велетень говорив голосом Дмитра Завадаського, коли мультик вийшов на українські екрани, однак у 2017 році історію вирішили переозвучити, і Шрек почав розмовляти голосом саме Богдана Бенюка. Тому 24 Канал розповість, де популярний український актор зараз.

Де зараз Богдан Бенюк?

Як відомо, сьогодні чоловік активно працює у Театрі на Подолі та в театрі імені Івана Франка. У 2022 році його призначили директором (художнім керівником) на Подолі на час воєнного стану.

Бенюк також активно знімається у фільмах. До прикладу, у 2024 році Богдан зіграв головну роль у фільмі "Хазяїн 2. На своїй землі", також вийшла документальна стрічка "Тільки не показуйте цей фільм Богдану Бенюку".

Раніше актор розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення у росіян були списки, кого вони мають знищити з відомих людей. Серед імен і прізвищ був Богдан Бенюк.

У 2024 році чоловік казав, що роздумає над тим, аби покинути театр і зайнятись допомогою війську. Зазначимо, що станом на сьогодні акторку 68 років і він не підлягає мобілізації.

Я думаю, що зараз покину театр, бо він мені вже трошки починає тиснути на одне місце. І почну будувати оборонні споруди. Я ж це можу щось робити – можу. Принаймні трохи. Дрова носити, їсти варити та й анекдот розкажу, настрій підійму. Ще машиною можу їздити. Багато можу зробити, поки я ще здатен на таке фізично,

– відверто розповів кінозірка.

Богдан Бенюк / Фото Лєни Кириченко-Поволотської

Та, як відомо, сьогодні актор продовжує займатись своєю професійною діяльністю. Його родина живе в Україні, а син пішов стопами зіркового батька.