Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю для Суспільного. У матеріалі ви дізнаєтеся, що саме сказав Володимир Кравчук.

Дивіться також Найпопулярніша корейська дорама 2025 року, яку дивляться українці на Netflix

Що каже Володимир Кравчук про колег, які не воюють?

Військовий Володимир Кравчук зазначив, що піти на фронт було його зваженим особистим рішенням. Тож він нікого не засуджує за вибір залишитися вдома та продовжувати свою кар'єру. Водночас наголошує, що важливо пам'ятати: рано чи пізно всім доведеться воювати.

Нас не омине це – усім треба буде включитися. Багато моїх колег займаються волонтерством, донатять, переганяють машини. Ми колись сиділи під кордоном на Сумщині, тоді ще не було активних бойових дій там, і частина з нас така: "Та що ми тут сидимо, копаємо, щось стережемо. Хочеться вже там, у бою, допомагати, відвойовувати незалежність". Тоді хтось сказав: та почекайте, ще все буде. І дійсно так було, просто пізніше. А справжні бойові дії дещо протвережують такі твої пориви,

– каже Володимир.

Водночас Володимир Кравчук зазначає, що навіть коли перебуває в Києві, намагається тримати себе в тонусі, адже в будь-який момент може виникнути потреба повернутися на бойові позиції. Говорячи про своє рішення, актор зізнається: якби не пішов у військо, то просто "з'їв би себе".

За його словами, знаючи себе, він не зміг би більше зніматися в кіно, усвідомлюючи, що в країні триває повномасштабна війна. Актор переконаний, що знищив би себе самокопанням, алкоголем або чимось іншим. Тож його свідоме рішення мобілізуватися ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зваженим, і він точно про це не шкодує.

Радимо Українців підкорює перезапуск культової горор-франшизи, яка вийшла у кінотеатрах

Що відомо про роль Володимира Кравчука у фільмі "Ти – Космос"?

Попри те, що Володимир Кравчук нині є чинним військовослужбовцем, він також став головним актором фільму "Ти – космос" – стрічки, яка стала однією з найуспішніших за останній час.

Володимир Кравчук зіграв у фільмі головну роль відлюдькуватого українського далекобійника, на ім'я Андрій.

"Ти – Космос": дивіться онлайн трейлер фільму