Что говорит Владимир Кравчук о коллегах, которые не воюют?

Военный Владимир Кравчук отметил, что уйти на фронт было его взвешенным личным решением. Поэтому он никого не осуждает за выбор остаться дома и продолжать свою карьеру. В то же время отмечает, что важно помнить: рано или поздно всем придется воевать.

Нас не обойдет это – всем надо будет включиться. Многие мои коллеги занимаются волонтерством, донатят, перегоняют машины. Мы когда-то сидели под границей на Сумщине, тогда еще не было активных боевых действий там, и часть из нас такая: "Да что мы тут сидим, копаем, что-то стережем. Хочется уже там, в бою, помогать, отвоевывать независимость". Тогда кто-то сказал: да подождите, еще все будет. И действительно так было, просто позже. А настоящие боевые действия несколько отрезвляют такие твои порывы,

– говорит Владимир.

В то же время Владимир Кравчук отмечает, что даже когда находится в Киеве, пытается держать себя в тонусе, ведь в любой момент может возникнуть необходимость вернуться на боевые позиции. Говоря о своем решении, актер признается: если бы не пошел в армию, то просто "съел бы себя".

По его словам, зная себя, он не смог бы больше сниматься в кино, осознавая, что в стране продолжается полномасштабная война. Актер убежден, что уничтожил бы себя самокопанием, алкоголем или чем-то другим. Поэтому его сознательное решение мобилизоваться еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину было взвешенным, и он точно об этом не жалеет.

Что известно о роли Владимира Кравчука в фильме "Ты – Космос"?

Несмотря на то, что Владимир Кравчук сейчас является действующим военнослужащим, он также стал главным актером фильма "Ты – космос" – ленты, которая стала одной из самых успешных за последнее время.

Владимир Кравчук сыграл в фильме главную роль нелюдимого украинского дальнобойщика, по имени Андрей.

