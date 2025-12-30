Лента под названием "Всемирный потоп" вышла 19 ноября 2025 года. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и преимуществах этого фильма.

Что известно о корейской драме "Всемирный потоп"?

Эта южнокорейская дорама стала одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix среди украинских зрителей. В частности, она заняла четвертое место в списке самых популярных фильмов за неделю. Кстати, в этом же рейтинге оказались сразу три украинские ленты – "Родительские сборы", "Антарктида" и "Поезд в 31 декабря".

Сюжет фильма разворачивается вокруг людей, которые оказываются в смертельной ловушке. Дело в том, что планету Земля накрывает мощная катастрофа – ужасное наводнение. Огромный многоквартирный дом стремительно затапливается водой, а жители пытаются спастись.

Когда жизнь оказывается на грани, каждый начинает бороться за выживание, руководствуясь инстинктом самосохранения и готовностью идти на все, чтобы остаться живым.

В фильме отмечают сильную актерскую игру, в частности исполнение главной героини. Роли сыграли Ким Да Ми, Пак Хе Су, Ким Ку На, Ли Дон Чан, Ким Сун Кюн и Ким Бу Нам.

Лента держит в напряжении до последней минуты, поэтому если вы фанат именно таких историй, вам точно стоит обратить на нее внимание.

Какие еще фильмы смотрят украинцы на Netflix?

Не только эта корейская дорама стала одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Украинские зрители также выбирают немало других разножанровых фильмов, которые можно посмотреть уже сегодня. Среди них такие:

Не теряйте времени – выбирайте ленту для просмотра и не забудьте приготовить попкорн, чтобы ваш киносеанс был еще слаще.