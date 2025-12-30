На ленту уже очень положительно отреагировало большое количество кинокритиков, а теперь она готовится покорить украинских киноманов. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерском составе фильма.

Что известно о фильме "Анаконда" 2025 года?

25 декабря 2025 года в украинский прокат вышел перезапуск культовой франшизы под названием "Анаконда". Это уже шестая часть этой серии фильмов. Однако важно отметить, что лента не является прямым римейком классического триллера. На этот раз зрители увидят большое количество юмора.

Несмотря на то, что основной жанр фильма – хоррор, главные персонажи сталкиваются с настоящей опасностью в джунглях, однако вокруг них возникает немало комических ситуаций, которые несколько разряжают атмосферу.

"Анаконда": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг Дага и Гриффа – закадычных друзей с детства, которые мечтают воспроизвести свой любимый фильм в реальной жизни. Они отправляются в самое сердце Амазонки, чтобы снять легендарную анаконду. И, казалось бы, нелепая идея превращается в смертельную угрозу в тот момент, когда в их приключения вмешивается настоящая гигантская анаконда.

В ролях:

Джек Блэк ("Школа Рока", франшиза "Панда Кунг-фу", "Minecraft: Фильм"),

("Школа Рока", франшиза "Панда Кунг-фу", "Minecraft: Фильм"), Пол Радд ("Безголовые","Люблю тебя, чувак", "Смерть единорога"),

("Безголовые","Люблю тебя, чувак", "Смерть единорога"), Тэндиве Ньютон ("Миссия невозможна 2", "2012", "Божья страна" сериал "Мир "Дикий Запад").

Какие еще фильмы можно посмотреть в кинотеатрах?

Кроме "Анаконды" в кинотеатрах сейчас можно посмотреть немало интересных лент, которые смотрят украинцы. Среди них:

"Аватар: Огонь и пепел"

"Поймать мышь: Рождественская драка"

"Пять ночей у Фредди 2"

"Зоотрополис 2"

"Снежная королева"

"Поезд к Рождеству"

"Ты – космос"

"Иллюзия обмана 3" и другие.

Приглашайте своих близких в кинотеатр своего города и подарите себе лучшие эмоции от просмотра.