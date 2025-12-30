На стрічку вже дуже позитивно відреагувала велика кількість кінокритиків, а тепер вона готується підкорити українських кіноманів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад фільму.

Що відомо про фільм "Анаконда" 2025 року?

25 грудня 2025 року в український прокат вийшов перезапуск культової франшизи під назвою "Анаконда". Це вже шоста частина цієї серії фільмів. Однак важливо зазначити, що стрічка не є прямим рімейком класичного трилера. Цього разу глядачі побачать велику кількість гумору.

Попри те, що основний жанр фільму – хорор, головні персонажі стикаються зі справжньою небезпекою в джунглях, однак навколо них виникає чимало комічних ситуацій, які дещо розряджають атмосферу.

"Анаконда": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо Дага та Ґріффа – нерозлучних друзів із дитинства, які мріють відтворити свій улюблений фільм у реальному житті. Вони вирушають у саме серце Амазонки, щоб зняти легендарну анаконду. Та, здавалося б, безглузда ідея перетворюється на смертельну загрозу в той момент, коли в їхні пригоди втручається справжня велетенська анаконда.

У ролях:

Джек Блек ("Школа Року", франшиза "Панда Кунг-фу", "Minecraft: Фільм"),

("Школа Року", франшиза "Панда Кунг-фу", "Minecraft: Фільм"), Пол Радд ("Безголові"," Люблю тебе, чувак", "Смерть єдинорога"),

("Безголові"," Люблю тебе, чувак", "Смерть єдинорога"), Тендіве Ньютон ("Місія неможлива 2", "2012", "Божа країна" серіал "Світ "Дикий Захід").

Які ще фільми можна подивитись у кінотеатрах?

Окрім "Анаконди" у кінотеатрах зараз можна подивитись чимало цікавих стрічок, які дивляться українці. Серед них:

Запрошуйте своїх найближчих у кінотеатр свого міста та подаруйте собі найкращі емоції від перегляду.