Володимир Гладкий, Юрій Вихованець Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко та Юлія Зорій розповіли для 24 Каналу про свої улюблені різдвяні та новорічні стрічки, від яких ваше свято точно стане чарівним.

Володимир Гладкий

Зірка серіалів "АТП "Перевізники"" та "Дільничний з ДВРЗ" Володимир Гладкий у житті й сам – людина-свято! Та на свята актор дивиться класику комедійного жанру ще з самого дитинства.

Зазвичай, як і всі, з дитинства дивився "Сам удома", але останнім часом вже не переглядаю. Тоді ж було лише два канали, на яких цей фільм часто крутили. А взагалі, на Різдво я люблю дивитись "День бабака". Мультфільм "Клаус" зараз дуже класний. Це такі фільми або мультфільми, які дають енергію Різдва і Нового року,

– каже Володимир.

Також Володимир рекомендує для перегляду фільм "Сім'янин" з Ніколасом Кейджем, зазначаючи, що нещодавно переглянув стрічку і вона йому сподобалася.

"Сім'янин": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім того, він розповів, що бачив фільми "Вартові Різдва" та "Потяг у 31 грудня" – українського виробництва. За його словами, ці стрічки якісно зроблені, чудово передають святкову атмосферу та несуть добро, а після перегляду з'являється віра у світле.

Юлія Зорій

Юлія Зорій пропонує нам подивитися один з найкращих мультфільмів до Різдва – "Клаус":

"Це прекрасна психологічна практика, щоб провести внутрішню ревізію. Головний герой каже: "Один добрий вчинок завжди народжує інший". Проаналізуйте свої вчинки й вчинки стосовно вас. У чому їхня цінність? Який результат вони дають?"

Також це історія про цінність дому. Дім у "Клаусі" — це не стіни. Це місце, де на тебе чекають, де пахне стружкою від іграшок і де тебе приймають таким, який ти є. Це повернення до своєї "внутрішньої дитини", яка так хоче вірити у диво. А ще це мультфільм про прийняття втрати,

– зазначає Юлія.

"Клаус": дивіться онлайн трейлер мультфільму

За її словами історія самого Клауса – це неймовірно красивий і тонкий шлях проживання горя. Те, як він трансформує свій біль у дарування радості іншим, – це найвищий ступінь психологічної стійкості. Якщо ви відчуваєте втому і ваша внутрішня дитина хоче "на ручки" – дозвольте цій історії вас обійняти.

Юрій Вихованець

Актор Івано-Франківського драмтеатру та зірка серіалів "Митець" і "Служба 112" на ICTV2 зізнається, що через робочий графік дивитися фільми не встигає, хоча кілька фаворитів все одно створюють той самий різдвяний настрій:

"Останні роки якась така спека в грудні (у переносному сенсі – 24 Канал), особливо в кінці, що я б просто хоч щось подивився. Не те що якийсь мультфільм – я б просто рекламу навіть подивився. Така з часом біда. Але для мене "Жах перед Різдвом" – це як "Отче наш". "Грінч" – у цій самій категорії. Та й уся класика, але на неї треба час, а бажано б тиждень вихідних."

"Жах перед Різдвом": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Крім того, актор рекомендує "Гаррі Поттер", "Шрек", "Подарунок на Різдво".

Андрій Ісаєнко

Актор обожнює фільм "Міцний горішок". Хоча Брюс Вілліс і не вважає його фільмом про Різдво, але це якось пов'язано.

Звісно, ми з дитиною обов'язково дивимось "Сам удома". Вона його дуже любить, і це такий родинний фільм, який я в дитинстві дивився з сестрою, з батьком, мамою." Також люблю "Грінча": така казкова, дитяча штука. Про Скруджа також мені подобається ("Скрудж: Різдвяна пісня" – 24 Канал). Оце 4 фільми, про які я у свята пам'ятаю завжди,

– зазначив Андрій.

На питання, чи буде Андрій дивитися цьогоріч комедію "Потяг у 31 грудня", де зіграв сам себе, відповів впевнено: "Так, буду!" А подивитися "Потяг у 31 грудня" можна буде вже 31 грудня о 17:15 на ICTV2. Нарізайте салати, прикрашайте ялинки та святкуйте Новий рік серед своїх!

Анастасія Карпенко

Зірка серіалів "Перевізниця" на СТБ, "Служба 112" та "Майор Сковорода" Анастасія Карпенко зізнається, що на різдвяні та новорічні свята любить ходити в кінотеатр разом із сім'єю, проте перегляд кінокласики вдома ніхто не скасовував:

"Насправді час переважно заповнений розвагами та спілкуванням. Дитині чотири з половиною роки, тож треба бути винахідливою. Серед різдвяної класики можна назвати "Сам удома" – це весело, цікаво та дотепно. Можливо, ще "Реальна любов": живі, різні історії кохання. Новорічні мультики зазвичай дивимось у кінотеатрі. Поки улюблених немає – все попереду."

"Реальне кохання": дивіться онлайн трейлер фільму