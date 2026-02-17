24 Канал обрав п'ять фільмів про кохання, які точно нікого не залишать байдужими.

Фільми про кохання, щоб поплакати

"Титанік", 1997

Рейтинг IMDb: 8,0

Епічна романтична драма режисера Джеймса Кемерона, заснована на реальній катастрофі лайнера "Титанік" у 1912 році.

Молода аристократка Роуз подорожує до США разом із заможним нареченим. На борту корабля вона знайомиться з бідним художником Джеком Доусоном, з яким у неї спалахують почуття. Коли корабель стикається з айсбергом, їхня історія кохання одночасно розгортається й руйнується на тлі масштабної трагедії.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

Нещодавно ми розповідали неймовірно цікаві факти про стрічку "Титанік", про які глядачі могли навіть не здогадуватись.

"Щоденник пам'яті", 2004

Рейтинг IMDb: 7,8

Це романтична драма, знята за однойменним романом Ніколаса Спаркса.

Події розгортаються у 1940-х роках. Ной Калхун і Еллі Гамільтон закохуються одне в одного під час літніх канікул. Однак батьки дівчини проти цих стосунків, бо вважають хлопця соціально нерівним. Від так, війна та життєві обставини розлучають закоханих на багато років.

"Щоденник пам'яті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Один день", 2011

Рейтинг IMDb: 7,0

Емма Морлі та Декстер Мейг'ю знайомляться 15 липня 1988 року – у день закінчення університету. Після короткої близькості вони вирішують залишитися друзями. Фільм показує їхні життя протягом двадцяти років, зосереджуючись лише на одному дні щороку – 15 липня.

Попри зміни та тривалі розлуки, між ними зберігається особливий зв'язок.

"Один день": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спокута", 2007

Рейтинг IMDb: 7,8

Події розгортаються в Англії 1935 року. Юна Бріоні Талліс стає свідком сцени між своєю старшою сестрою Сесілією та Роббі Тернером й робить неправильні висновки. Через хибне звинувачення Роббі потрапляє до в'язниці, а згодом – на фронт Другої світової війни.

"Спокута": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назви мене своїм іменем", 2017

Рейтинг IMDb: 7,8

Події розгортаються в Італії 1983 року. 17-річний Еліо Перлман проводить літо у заміському будинку батьків. До них приїздить американський аспірант Олівер, який допомагає батькові Еліо в науковій роботі.

Між Еліо та Олівером поступово виникають романтичні почуття. Але чи буде і них шанс на щастя?

"Назви мене своїм іменем": дивіться онлайн трейлер фільму

