Крім того, сьогодні, 13 травня, зірка кіно святкує день народження. Колишньому обранцю Крістен Стюарт виповнилось 40 років. З цієї нагоди 24 Канал розповість про деякі ролі Роберта Паттінсона, на які варто звернути увагу.

"Мікі 17", 2025

Рейтинг IMDb: 6,7

Роль: Мікі Барнс

Це науково-фантастична чорна комедія режисера Пон Джун-хо, заснована на романі Едварда Ештона. Сюжет розповідає про Мікі Барнса "розхідника" – клона, якого використовують для найнебезпечніших завдань під час колонізації крижаної планети Ніфльхейм. Після смерті клона його пам'ять завантажують у нове тіло.

"Гарні часи", 2017

Рейтинг IMDb: 7,3

Роль: Коні

Після невдалого пограбування банку молодший брат головного героя потрапляє до в'язниці. Коні – старший брат, йому доводиться вирушати у химерну одіссею, повну насильства і хаосу: у нього є лише одна ніч, щоб спробувати обігнати час і врятувати себе і брата від загибелі.

Після виходу картини в американських ЗМІ роль Коні називали кращою за всю акторську кар'єру Роберта.

"Космополіс", 2012

Рейтинг IMDb: 5,1

Роль: Ерік Пекер

24 години з життя 28-річного мільярдера-фінансиста Еріка Пекера, який зраджує молодій дружині, зазнає нападу і зараз втрачає свій стан.

Через те що картина вийшла дуже суперечливою і для критиків, і для глядачів, цю роль Паттінсона просто не могли оминути.

У яких ще фільмах знявся Роберт Паттінсон?

"Гаррі Поттер і Келих вогню";

"Води слонам";

"Зоряна мапа";

"Пам'ятай мене" та інші.

Фільми з Деніелом Редкліффом – зірковим колегою Паттінсона по "Гаррі Поттеру"

Оскільки нещодавно відзначали Всесвітній день Гаррі Поттера, то було б помилкою не згадати і про ролі Редкліффа, який особливо відзначився у франшизі.

Актор знявся у "Втечі з Преторії", де чоловіки, який посадили до в'язниці за розповсюдження агітаційних брошур, вирішують організувати втечу. Також Деніела можна побачити у "Вікторі Франкенштейні", де він грає роль Ігоря – молодого асистента, який має дружні стосунки із студентом з медучилища Віктором фон Франкенштейном.