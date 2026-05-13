Кроме того, сегодня, 13 мая, звезда кино празднует день рождения. Бывшему избраннику Кристен Стюарт исполнилось 40 лет. По этому случаю 24 Канал расскажет о некоторых ролях Роберта Паттинсона, на которые стоит обратить внимание.

"Мики 17", 2025

Рейтинг IMDb: 6,7

Роль: Мики Барнс

Это научно-фантастическая черная комедия режиссера Пон Джун-хо, основана на романе Эдварда Эштона. Сюжет рассказывает о Мики Барнсе "расходнике" – клона, которого используют для самых опасных заданий во время колонизации ледяной планеты Нифльхейм. После смерти клона его память загружают в новое тело.

"Хорошие времена", 2017

Рейтинг IMDb: 7,3

Роль: Лошади

После неудачного ограбления банка младший брат главного героя попадает в тюрьму. Кони – старший брат, ему приходится отправляться в причудливую одиссею, полную насилия и хаоса: у него есть лишь одна ночь, чтобы попытаться обогнать время и спасти себя и брата от гибели.

После выхода картины в американских СМИ роль Кони называли лучшей за всю актерскую карьеру Роберта.

"Космополис", 2012

Рейтинг IMDb: 5,1

Роль: Эрик Пекер

24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пекера, который изменяет молодой жене, подвергается нападению и сейчас теряет свое состояние.

Из-за того что картина получилась очень противоречивой и для критиков, и для зрителей, эту роль Паттинсона просто не могли обойти стороной.

В каких еще фильмах снялся Роберт Паттинсон?

"Гарри Поттер и Кубок огня";

"Воды слонам";

"Звездная карта";

"Помни меня" и другие.

Поскольку недавно отмечали Всемирный день Гарри Поттера, то было бы ошибкой не упомянуть и о роли Рэдклиффа, который особенно отличился во франшизе.

Актер снялся в "Побеге из Претории", где мужчины, который посадили в тюрьму за распространение агитационных брошюр, решают организовать побег. Также Дэниела можно увидеть в "Викторе Франкенштейне", где он играет роль Игоря – молодого ассистента, который имеет дружеские отношения со студентом из медучилища Виктором фон Франкенштейном.