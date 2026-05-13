Кроме того, сегодня, 13 мая, звезда кино празднует день рождения. Бывшему избраннику Кристен Стюарт исполнилось 40 лет. По этому случаю 24 Канал расскажет о некоторых ролях Роберта Паттинсона, на которые стоит обратить внимание.
"Мики 17", 2025
Рейтинг IMDb: 6,7
Роль: Мики Барнс
Это научно-фантастическая черная комедия режиссера Пон Джун-хо, основана на романе Эдварда Эштона. Сюжет рассказывает о Мики Барнсе "расходнике" – клона, которого используют для самых опасных заданий во время колонизации ледяной планеты Нифльхейм. После смерти клона его память загружают в новое тело.
"Хорошие времена", 2017
Рейтинг IMDb: 7,3
Роль: Лошади
После неудачного ограбления банка младший брат главного героя попадает в тюрьму. Кони – старший брат, ему приходится отправляться в причудливую одиссею, полную насилия и хаоса: у него есть лишь одна ночь, чтобы попытаться обогнать время и спасти себя и брата от гибели.
После выхода картины в американских СМИ роль Кони называли лучшей за всю актерскую карьеру Роберта.
"Космополис", 2012
Рейтинг IMDb: 5,1
Роль: Эрик Пекер
24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пекера, который изменяет молодой жене, подвергается нападению и сейчас теряет свое состояние.
Из-за того что картина получилась очень противоречивой и для критиков, и для зрителей, эту роль Паттинсона просто не могли обойти стороной.
В каких еще фильмах снялся Роберт Паттинсон?
- "Гарри Поттер и Кубок огня";
- "Воды слонам";
- "Звездная карта";
- "Помни меня" и другие.
Фильмы с Дэниелом Рэдклиффом – звездным коллегой Паттинсона по "Гарри Поттеру"
Поскольку недавно отмечали Всемирный день Гарри Поттера, то было бы ошибкой не упомянуть и о роли Рэдклиффа, который особенно отличился во франшизе.
Актер снялся в "Побеге из Претории", где мужчины, который посадили в тюрьму за распространение агитационных брошюр, решают организовать побег. Также Дэниела можно увидеть в "Викторе Франкенштейне", где он играет роль Игоря – молодого ассистента, который имеет дружеские отношения со студентом из медучилища Виктором фон Франкенштейном.