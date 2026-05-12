Уже 14 мая члены Украинской киноакадемии начнут голосование. А пока – предлагаем ознакомиться со списком номинантов на Золотую Дзигу и посмотреть фильмы, которые вошли в отбор.

Какие фильмы стали номинантами на Золотую Дзигу-2026?

Лучший фильм

  • "2000 метров до Андреевки"
  • "Война глазами животных"
  • "Медовый месяц"
  • "Песни медленно горящей земли, "
  • "Серые пчелы"
  • "Ты – Космос".

Лучший документальный фильм

  • "2000 метров до Андреевки"
  • "Куба и Аляска"
  • "Песни земли, что медленно горит".

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "How I Spent My Summer Holidays?"
  • "В ожидании"
  • "Через 769 км, Нью-Йорк".

Лучший игровой сериал

  • "Ограниченно пригодны"
  • "Тихая Нава"
  • "Пряча бывшую".

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Жизнь начинается"
  • "Любовь с хвостом"
  • "Недоступные"
  • "Пасхальный день"
  • "Папина царапинка".

Лучший анимационный фильм

  • "Моя бабушка – парашютистка"
  • "Мой шкаф"
  • "Путешествие глазами тех, кто спасся и хочет изменить мир".

Лучшая режиссерская работа

  • Дмитрий Моисеев, "Серые пчелы"
  • Павел Остриков, "Ты – Космос"
  • Мстислав Чернов, "2000 метров до Андреевки"

Лучшая женская роль

  • Марина Кошкина, "Война глазами животных"
  • Ира Нирша, "Медовый месяц"
  • Ада Роговцева, "Ну, мам"

Лучшая женская роль второго плана

  • Ирма Витовская, "Малевич"
  • Марина Кошкина, "Малевич"
  • Ольга Мартинишин, "Война глазами животных".

Лучшая мужская роль

  • Виктор Жданов, "Серые пчелы"
  • Владимир Кравчук, "Ты – Космос"
  • Роман Луцкий, "Медовый месяц".

Лучшая мужская роль второго плана

  • Алексей Горбунов, "Малевич"
  • Василий Кухарский, "Кислородная станция"
  • Владимир Ямненко, "Серые пчелы".

Что стоит знать о Золотой Дзиге-2026?

В этом году в премии принимают участие 65 работ, которые будут оценивать в 21 номинации.

Лидером по количеству номинаций стал фильм украинского режиссера Павла Острикова "Ты – космос", который уже успел получить значительное внимание и положительные отзывы зрителей.

В этом году в перечень также добавлена новая категория – "Открытие года", а также предусмотрено специальную награду за вклад в развитие украинского кинематографа.