На днях стало известно, что сын Богдан Бенюк присоединился к рядам ВСУ. Об этом рассказал Сергей Калантай в интервью Алина Доротюк. В материале 24 Канала рассказываем, кто из детей известных украинских актеров также сейчас служит в армии.

Рекомендуем Думал помогать армии несмотря на свой возраст: где сейчас Богдан Бенюк, сын которого мобилизовался

Кто из детей известных украинских актеров служит в ВСУ?

Сын Риммы Зюбиной

27-летний сын Риммы Зюбиной Даниил присоединился к ВСУ. Об этом актриса рассказала в интервью для проекта "ИПСО и люди".

Она сказала, что еще в 2024 году Даниил добровольно обратился к рекрутингу и самостоятельно определился с родом войск. По словам артистки, решение сына пойти служить было осознанным, однако реализовать его удалось не с первой попытки.

Даниил не сразу прошел отбор в избранное подразделение, однако это не заставило его изменить свое намерение. Он начал готовиться к службе, работая над физической формой и необходимыми навыками. Свое решение Даниил объяснял просто: "Война в стране". В ряды ВСУ парень присоединился в 2025 году.

Сын Богдана Бенюка

Сын Богдана Бенюка, которому 29 лет, также присоединился к рядам ВСУ. Сам актер пока публично об этом не высказывался. Однако об этом рассказал украинский актер Сергей Калантай в интервью Алине Доротюк.



Богдан Бенюк с сыном / Фото из инстаграма

Подробностей артист не раскрывал: где именно служит мужчина и на какой должности – пока неизвестно. В то же время, по словам Сергея Калантая, это сознательное решение, которое вызывает у него восхищение.

Внук Ады Роговцевой

Внук Ады Роговцевой Алексей Степанков-Ткаченко, который до начала полномасштабной войны работал оператором-постановщиком, после большого вторжения стал на защиту Украины. Мужчина прошел через боевые действия, поэтому война заметно повлияла на него.

По словам Ады Роговцевой, когда семья собирается вместе, она видит изменения во внуке. Даже обычный звук или вздох вроде "Уф!" могут вызвать у него ассоциации со свистом вражеских снарядов.

Не только внук, но и зять Роговцевой сейчас служит в армии. В то же время сама актриса и другие члены ее семьи активно волонтерят и помогают армии по-своему.

Кто еще из детей украинских артистов служат в армии?

Есть немало детей украинских знаменитостей, которые стали настоящей гордостью своих родителей, ведь присоединились к армии и сейчас защищают Украину на фронте.

Старший сын телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в ДТП, и продюсера Александра Лозинского стал на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны. На тот момент парню было всего 20 лет.

Ярослав Грубич, сын телеведущего Константина Грубича, также с началом полномасштабного вторжения документировал боевые действия на освобожденных территориях и передовой, работу волонтеров, а затем присоединился к Силам обороны Украины.

Дмитрий Харчишин, сын фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина, также вступил в армию еще в феврале 2022 года.

Сергей Кондратюк, сын телеведущего Игорь Кондратюк, сейчас служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и добровольно ушел на фронт.

Есть и немало других детей известных украинцев, которые приняли сознательное и взрослое решение и сегодня помогают Украине бороться с российскими оккупантами.