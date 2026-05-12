Уже 14 травня члени Української кіноакадемії розпочнуть голосування. А поки – пропонуємо ознайомитися зі списком номінантів на Золоту Дзиґу та переглянути фільми, які увійшли до відбору.
Які фільми стали номінантами на Золоту Дзиґу-2026?
Найкращий фільм
- "2000 метрів до Андріївки"
- "Війна очима тварин"
- "Медовий місяць"
- "Пісні землі, що повільно горить"
- "Сірі бджоли"
- "Ти – Космос".
Найкращий документальний фільм
- "2000 метрів до Андріївки"
- "Куба і Аляска"
- "Пісні землі, що повільно горить".
Найкращий короткометражний документальний фільм
- "How I Spent My Summer Holidays?"
- "В очікуванні"
- "Через 769 км, Нью-Йорк".
Найкращий ігровий серіал
- "Обмежено придатні"
- "Тиха Нава"
- "Ховаючи колишню".
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Життя починається"
- "Кохання з хвостом"
- "Недоступні"
- "Пасхальний день"
- "Татова подряпинка".
Найкращий анімаційний фільм
- "Моя бабуся – парашутистка"
- "Моя шафа"
- "Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ".
Найкраща режисерська робота
- Дмитро Мойсеєв, "Сірі бджоли"
- Павло Остріков, "Ти – Космос"
- Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки"
Найкраща жіноча роль
- Марина Кошкіна, "Війна очима тварин"
- Іра Нірша, "Медовий місяць"
- Ада Роговцева, "Ну, мам"
Найкраща жіноча роль другого плану
- Ірма Вітовська, "Малевич"
- Марина Кошкіна, "Малевич"
- Ольга Мартинишин, "Війна очима тварин".
Найкраща чоловіча роль
- Віктор Жданов, "Сірі бджоли"
- Володимир Кравчук, "Ти – Космос"
- Роман Луцький, "Медовий місяць".
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Олексій Горбунов, "Малевич"
- Василь Кухарський, "Киснева станція"
- Володимир Ямненко, "Сірі бджоли".
Що варто знати про Золоту Дзиґу-2026?
Цьогоріч у премії беруть участь 65 робіт, які оцінюватимуть у 21 номінації.
Лідером за кількістю номінацій став фільм українського режисера Павла Острікова "Ти – космос", який уже встиг отримати значну увагу та схвальні відгуки глядачів.
"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму
Цього року до переліку також додано нову категорію – "Відкриття року", а також передбачено спеціальну відзнаку за внесок у розвиток українського кінематографа.