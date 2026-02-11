Кемерон не боїться кидати виклики іншим і завжди доводить, що його думка не була хибною. 19 грудня 2025 року виповнилось 27 років з моменту виходу "Титаніка" – історії, яку побачиш одного разу і не забудеш ніколи. 24 Канал вирішив розповісти цікаві факти про стрічку, які досі могли залишатись невідомими для глядачів.

Найцікавіші факти про фільм "Титанік"

Найдорожчий фільм свого часу

У 1997 році бюджет стрічки склав близько 200 мільйонів доларів. На цей момент фільм був найдорожчий в історії кіно. Ба більше, фільму прогнозували провал, а кіностудії не хотіли платити більше, ніж було зазначено спочатку.

Джеймс Кемерон спускався на дно океану

Перед екранізацією Камерон детально вивчив трагедію, знайшов акторів, які нагадували людей, що стали її очевидцями. І упродовж 10 років удосконалював сценарій. Щоб краще "зрозуміти" свій головний об'єкт фільму, режисер здійснив дванадцять занурень на дно Атлантичного океану, щоб самому побачити "Титанік". Це відбулось у 1995 році.

"Титанік" / Кадр із фільму

Макет у майже натуральну величину

Камерон намагався зробити все так, щоб кожен кадр був максимально реалістичним. Для прикладу, було споруджено макет лайнера на 231 метр завдовжки. Для порівняння, довжина справжнього "Титаніка" – 269 метрів.

"Титанік" / Кадр із фільму

Льодяна вода була справжньою

Кейт Вінслет, яка була у ролі головної героїні Роуз, відмовилась від гідрокостюма, коли знімали сцену з Джеком у воді. Зазначимо, що вода дійсно була дуже холодна, але трошки тепліша, ніж в Атлантиці. Після цього акторка не просто захворіла на пневмонію, а й заробила переохолодження.

Кейт Вінслет у ролі Роуз / Кадр із фільму

Джеймс Кемерон малював оголену Роуз

Усім відома сцена, де Роуз роздяглась перед Джеком, а молодий художник малював дівчину, насправді була трохи іншою. Портрет малював сам Джеймс Кемерон й у кадрі показані саме його руки, а не Ді Капріо.

Портрет Роуз / Кадр із фільму

Пісня "My heart will go on" могла не пролунати у фільмі

Кемерон не хотів, щоб у фінальній пісні був вокал. Однак композитор Джеймс Горнер та Селін Діон записали її таємно. Коли режисер почув результат, то погодився залишити її саме такою. І пісня стала легендою.

Фільм "Титанік" став рекордсменом

Ця стрічка стала першою в історії, яка змогла зібрати понад 1 мільярд доларів у прокаті. Після повторного релізу та 3D-версії збори перевищили 2 мільярди.

Крім того, "Титанік" отримав аж 11 Оскарів з 14 номінацій. Зокрема стрічку відзначили у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" (Джеймс Камерон), "Найкраща музика" та багато інших.

Джеймс Кемерон з Оскарами за фільм "Титанік" / Фото Getty images

Тривалість фільму дорівнює часу затоплення лайнера

Стрічка триває 3 години 14 хвилин. Приблизно ж стільки часу тривало затоплення справжнього "Титаніка".

"Титанік" / Кадр із фільму

