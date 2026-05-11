У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про мультфільм "У чужій шкурі", який може стати ідеальним варіантом для сімейного вечора.

Який мультфільм сподобається і дітям і дорослим?

Якщо ви шукаєте мультфільм для вечірнього перегляду з дітьми, зверніть увагу на новинку "У чужій шкурі". Стрічка вийшла 1 травня 2026 року й уже встигла здобути популярність серед українських глядачів. Зокрема, на платформі Tudum by Netflix опублікували рейтинг, у якому мультфільм посідає третє місце серед найпопулярніших проєктів.

Сюжет розповідає про крихітну лісову істоту та величезного птаха, які випадково обмінюються тілами й змушені триматися разом, аби вирушити у захопливу пригоду. Щоб вижити, їм доведеться навчитися працювати як команда. Глядачі, які вже переглянули мультфільм, відзначають вдале поєднання сюжету, саундтреку, дубляжу, персонажів і глибокої моралі.

Це історія про те, як навіть маленький крок може вплинути на майбутнє, а також про важливість довіри та взаєморозуміння.

"У чужій шкурі": дивіться онлайн трейлер фільму

У роботі над стрічкою взяли участь Майкл Б. Джордан, Джуно Темпл, Трейсі Морган, Седрік Розважальник, Джастіна Мачадо, Амбіка Мод та Лоллі Адефопе.

На платформі IMDb стрічка вже отримала оцінку 7,4 із 10, що свідчить про її успіх за такий короткий час. Тож якщо ви шукаєте якісний мультфільм для сімейного перегляду, ця історія стане чудовим вибором – цікава, емоційна й повчальна як для дорослих, так і для дітей.

Які ще фільми зараз популярні на Netflix?

У списку найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix, які зараз дивляться українці, є чимало різножанрових стрічок – їх можна обрати як для сімейного перегляду, так і для перегляду наодинці.

Зокрема, окрім мультфільму "У чужій шкурі", нині популярні такі проєкти, як "Мавка. Справжній міф", "Верхівковий хижак", "Сусідки по кімнаті", "Перекладачка", "Мене звати Агнета", "180", "Лютий напад" та інші.

Серед них – комедії, фільми для родинного перегляду, а також напружені трилери, які краще дивитися з друзями або наодинці. Тож кожен зможе знайти для себе щось справді особливе.