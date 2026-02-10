Хотілось би, щоб фаворити не старіли, а продовжували якнайдовше зніматись у фільмах і серіалах, щоб творчий спадок тільки зростав. 24 Канал розповість, кому зі світових знаменитостей виповниться 50 років.
Дивіться також У різних містах світу: яким акторам встановили статуї
Кому з акторів виповниться 50 років?
Кілліан Мерфі
День народження: 25 травня
- Спершу актор починав як музикант і навіть був учасником рок-гурту.
- У нього є принципова позиція – жити тільки в рідній Ірландії.
- Кілліан майже ніколи не дивиться фільмів зі своєю участю.
"Гострі картузи" / Кадр із серіалу
Раян Рейнольдс
День народження: 23 жовтня
- У реальному житті відомий самоіронічному гумору, який схожий до його героя Дедпула.
- Раян – співвласник одного з футбольних клубів.
- Активно займається бізнесом. Має власні бренди алкоголю та мобільного зв'язку.
"Персонаж" / Кадр із фільму
Різ Візерспун
День народження: 22 березня
- Заснувала власну продюсерську компанію, щоб створювати сильні жіночі ролі.
- Колись була чирлідеркою і відмінницею в школі.
"Блондинка в законі" / Кадр із фільму
Нагадаємо, що у 2025 році акторка випустила дебютний роман "Gone Before Goodbye", в якому головна героїня вирушає до Росії. Чимало користувачів, зокрема з України, обурились сюжетом книжки Різ Візерспун. У коментарях нагадали, що країна-агресорка продовжує війну й цинічні обстріли. Толерувати російське у цей час – прояв необізнаності.
Бенедикт Камбербетч
День народження: 19 липня
- Дуже довго грав роль Шекспіра у театрі.
- Його прізвище завжди стає приводом для обговорення, коли люди плутають букви. Навіть Володимир Зеленський випадково назвав актора "Камамберч".
Володимир Зеленський помилився з прізвищем Камбербетча: дивіться відео онлайн
Фредді Принц-молодший
День народження: 8 березня
- Був кумиром підлітків у 90-х і 00-х роках.
- Після піку кар'єри свідомо відійшов від Голлівуду.
- Працював сценаристом і продюсером, а також озвучував персонажів у "Зоряних війнах".
"Я все ще знаю, що ви зробили минулого літа" / Кадр із фільму
Які голлівудські актори мають українське коріння?
- Міла Куніс. Американська акторка народилась у Чернівцях. Коли їй виповнилось 7 років, то сім'я емігрувала з України. Міла навіть декілька разів була гостею на малій Батьківщині.
Ленні Кравіц. Прадід музиканта народився у Києві. Ба більше, чоловік був корінним киянином. Про те, що співак має українське коріння, він сам розповів на концерті у 2008 році у Києві.
Девід Духовни. Пращури Девіда виїхали із Бердичева, що у Житомирській області, рятуючись від єврейських погромів у 1918-1920 роках. Лише у 2014 році чоловік розповів, що тісно пов'язаний з Україною.