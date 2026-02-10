Хотілось би, щоб фаворити не старіли, а продовжували якнайдовше зніматись у фільмах і серіалах, щоб творчий спадок тільки зростав. 24 Канал розповість, кому зі світових знаменитостей виповниться 50 років.

Кому з акторів виповниться 50 років?

Кілліан Мерфі

День народження: 25 травня

Спершу актор починав як музикант і навіть був учасником рок-гурту.

У нього є принципова позиція – жити тільки в рідній Ірландії.

Кілліан майже ніколи не дивиться фільмів зі своєю участю.

"Гострі картузи" / Кадр із серіалу

Раян Рейнольдс

День народження: 23 жовтня

У реальному житті відомий самоіронічному гумору, який схожий до його героя Дедпула.

Раян – співвласник одного з футбольних клубів.

Активно займається бізнесом. Має власні бренди алкоголю та мобільного зв'язку.

"Персонаж" / Кадр із фільму

Різ Візерспун

День народження: 22 березня

Заснувала власну продюсерську компанію, щоб створювати сильні жіночі ролі.

Колись була чирлідеркою і відмінницею в школі.

"Блондинка в законі" / Кадр із фільму

Нагадаємо, що у 2025 році акторка випустила дебютний роман "Gone Before Goodbye", в якому головна героїня вирушає до Росії. Чимало користувачів, зокрема з України, обурились сюжетом книжки Різ Візерспун. У коментарях нагадали, що країна-агресорка продовжує війну й цинічні обстріли. Толерувати російське у цей час – прояв необізнаності.

Бенедикт Камбербетч

День народження: 19 липня

Дуже довго грав роль Шекспіра у театрі.

Його прізвище завжди стає приводом для обговорення, коли люди плутають букви. Навіть Володимир Зеленський випадково назвав актора "Камамберч".

Фредді Принц-молодший

День народження: 8 березня

Був кумиром підлітків у 90-х і 00-х роках.

Після піку кар'єри свідомо відійшов від Голлівуду.

Працював сценаристом і продюсером, а також озвучував персонажів у "Зоряних війнах".

"Я все ще знаю, що ви зробили минулого літа" / Кадр із фільму

