24 Канал розповість і покаже, кому з акторів зі світу кіно встановили статуї у різних містах світу.

Цікаво 6 відомих голлівудських акторів, які мають українське коріння

Які актори мають статуї?

Гаррі Поттер (Деніел Редкліфф)

У 2020 році у Лондоні відкрили бронзовий пам'ятник Гаррі Поттеру – головному герою серії книг письменниці Джоан Роулінг. За прототип взяли юного Деніела.

Автори у статуї відтворили мить першого польоту Гаррі на мітлі в матчі у квіддичі.

У Лондоні відкрили пам'ятник Гаррі Поттеру / Фото Getty images

Цікаво, що на площі Лестер є також скульптури ведмедика Паддінгтона, містера Біна, Баґза Банні та Мері Поппінс й інших.

Брюс Лі

Бронзова скульптура кіноактору та каскадеру розташована у місті Гонконг, Китай. Її встановили ще у 2005 році, у день 65-річчя з дня народження Брюса.

Скульптор створив пам'ятник у позі перед ударом, як це було у фільмі "Кулак люті".

Скульптура Брюсу Лі / Фото з Вікіпедії

Днями ми розповідали про сина актора – Брендона Лі, який трагічно помер на знімальному майданчику.

Бріджит Джонс (Рене Зеллвегер)

Статую цій героїні, яку також створили з образу Рене, розмістили в Лондоні поруч із Гаррі Поттером у листопаді 2025 року.

Зеллвегер назвала статую Бріджит Джонс "чарівною", додавши: "Я думаю, що вона набагато миліша за мене".

Рене Зеллвегер поруч зі статуєю Бріджит Джонс / Фото Getty images

Мерилін Монро

Найвідомішу у світі блондинку увіковічили у камені. Статую зробили з легендарною сценою з фільму "Сім років бажання". Її встановили у 2011 році в Чикаго. Пізніше перевезли до Палм-Спрінгс, а ще згодом до Нью-Джерсі.

Восьмиметрова скульптура, автором якої є Сьюард Джонсон, отримала назву "Мерилін назавжди".

Пам'ятник Мерилін Монро / Фото Getty images

Арнольд Шварценеггер

Статуя Арнольда Шварценеггера, який демонструє м'язи в культовій позі під час конкурсу "Містер Олімпія", стоїть біля будинку Шварценеггера. Батьківщина актора – Австрія. В одному з містечок є офіційний і єдиний музей у світі, який названий іменем актора, а сам Арнольд особисто підтримує його.

Музей, як і статую, було відкрито у 2011 році.

Пам'ятник Арнольду Шварценегерру / Фото Getty images

Насправді це ще далеко не весь список відомих людей, яких зобразили у статуях. Ба більше, дехто сам собі відкрив пам'ятник.