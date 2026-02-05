Дуже часто загибелі відомих людей часто пов'язують з містикою чи навіть замовними вбивствами. Та є і ті смерті, які стаються раптово на очах в десятків інших людей, коли не знаєш, як допомогти людині. 24 Канал пригадає трагічні історії сторінок кіно, коли раптово помирали відомі актори посеред знімального майданчика.

Хто з акторів помер на знімальному майданчику?

Стів Ірвін

Відомий актор і любитель дикої природи трагічно загинув 4 вересня 2006 року під час зйомок документального серіалу "Смертельно небезпечні істоти океану". Стів пірнув з аквалангом під воду, щоб зазняти ската. Аж раптом скат-шипохвіст вдарив дослідника, проколовши йому серце та легені.

За 30 хвилин від моменту трагедії на острів прибули медики, однак вони нічого вдіяти не могли, а просто констатували смерть Ірвіна. Момент смерті актора зняв на камеру оператор, однак родина попросила все знищити.

Стів Ірвін / Фото Getty images

Брендон Лі

Актор був сином Брюса Лі. Його життя обірвалось у 28 років під час зйомок фільму "Ворон".

У Брендона була головна роль у стрічці. В одному з епізодів він рятував наречену від злочинців, а другий персонаж, роль якого виконував Майкл Массі, мав стріляти холостими набоями у чоловіка.

Та через недбалість знімальної групи ніхто не помітив, що у стволі застрягла заглушка. Неправильно заряджена зброя вистрілила бойовим набоєм, а не холостим. Куля влучила актору в живіт і застрягла в хребті. Його доставили до лікарні, але через 12 годин син відомого актора помер. Це сталось 31 березня 1993 року.

Брендон Лі / Кадр із фільму

Джон-Ерік Гексам

Трагедія з актором сталась під час знімань фільму "Факт, що приховується". На момент смерті кінозірці було всього 26 років.

На знімальному майданчику з невідомих причин чомусь затягувалась робота. Щоб трохи себе повеселити Гексам приклав до скроні пістолет і натиснув на курок. Звідти вилетів холостий патрон, покритий металом, який на близькій відстані значно пошкодив череп Джона-Еріка та спровокував крововилив.

Чоловік помер у лікарні. Ця трагічна подія сталась 12 жовтня 1984 року.

Джон Ерік-Гексам / Кадр із фільму

Марта Менсфілд

Нещасний випадок стався 30 листопада 1923 року під час зйомок фільму "The Warrens of Virginia". Сукня Марти випадково зайнялась, а сама акторка отримала важкі опіки. Інший актор намагався врятувати жінку, накинувши на неї шинель, від так він захистив обличчя та шию.

Однак через кілька годин після трагедії Менсфілд померла у лікарні. Їй було всього 24 роки.

Марта Менсфілд / Кадр із фільму

Олівер Рід

Життя актора обірвалось внаслідок серцевого нападу на зйомках фільму "Гладіатор". Відомо, що під час перерви Олівер кинув виклик морякам у змаганні з випивки, та як наслідок – знепритомнів.

Кінозірку реанімувати не вдалось. Він помер у віці 61 року дорогою до лікарні. За цю роль Ріда посмертно номінували на премію Оскар.

Олівер Рід / Кадр із фільму