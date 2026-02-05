Очень часто гибели известных людей часто связывают с мистикой или даже заказными убийствами. Но есть и те смерти, которые происходят внезапно на глазах у десятков других людей, когда не знаешь, как помочь человеку. 24 Канал вспомнит трагические истории страниц кино, когда внезапно умирали известные актеры посреди съемочной площадки.

Кто из актеров умер на съемочной площадке?

Стив Ирвин

Известный актер и любитель дикой природы трагически погиб 4 сентября 2006 года во время съемок документального сериала "Смертельно опасные существа океана". Стив нырнул с аквалангом под воду, чтобы зазнять ската. И вдруг скат-шипохвост ударил исследователя, проколов ему сердце и легкие.

За 30 минут с момента трагедии на остров прибыли медики, однако они ничего сделать не могли, а просто констатировали смерть Ирвина. Момент смерти актера снял на камеру оператор, однако семья попросила все уничтожить.

Стив Ирвин / Фото Getty images

Брэндон Ли

Актер был сыном Брюса Ли. Его жизнь оборвалась в 28 лет во время съемок фильма "Ворон".

У Брэндона была главная роль в ленте. В одном из эпизодов он спасал невесту от преступников, а второй персонаж, роль которого исполнял Майкл Масси, должен был стрелять холостыми патронами в мужчину.

Но из-за халатности съемочной группы никто не заметил, что в стволе застряла заглушка. Неправильно заряженное оружие выстрелило боевым патроном, а не холостым. Пуля попала актеру в живот и застряла в позвоночнике. Его доставили в больницу, но через 12 часов сын известного актера умер. Это произошло 31 марта 1993 года.

Брэндон Ли / Кадр из фильма

Джон-Эрик Гексам

Трагедия с актером произошла во время съемок фильма "Факт, что скрывается". На момент смерти кинозвезде было всего 26 лет.

На съемочной площадке по неизвестным причинам почему-то затягивалась работа. Чтобы немного себя повеселить Гексам приложил к виску пистолет и нажал на курок. Оттуда вылетел холостой патрон, покрытый металлом, который на близком расстоянии значительно повредил череп Джона-Эрика и спровоцировал кровоизлияние.

Мужчина скончался в больнице. Это трагическое событие произошло 12 октября 1984 года.

Джон Эрик-Хексам / Кадр из фильма

Марта Мэнсфилд

Несчастный случай произошел 30 ноября 1923 года во время съемок фильма "The Warrens of Virginia". Платье Марты случайно занялось, а сама актриса получила тяжелые ожоги. Другой актер пытался спасти женщину, накинув на нее шинель, от так он защитил лицо и шею.

Однако через несколько часов после трагедии Мэнсфилд умерла в больнице. Ей было всего 24 года.

Марта Мэнсфилд / Кадр из фильма

Оливер Рид

Жизнь актера оборвалась в результате сердечного приступа на съемках фильма "Гладиатор". Известно, что во время перерыва Оливер бросил вызов морякам в соревновании по выпивке, и как следствие – потерял сознание.

Кинозвезду реанимировать не удалось. Он умер в возрасте 61 года по дороге в больницу. За эту роль Рида посмертно номинировали на премию Оскар.

Оливер Рид / Кадр из фильма