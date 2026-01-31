Просмотр фильма "Один дома" – многолетняя традиция многих людей во время рождественских и новогодних праздников, поэтому смерть легендарной актрисы стала шоком. Что известно о жизни и карьере Кэтрин О'Хары, читайте в материале 24 Канала.

Что известно о Кэтрин О'Харе?

Кэтрин О'Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском городе Торонто в многодетной ирландской католической семье. Ее отец работал на канадской тихоокеанской железной дороге, а мать была агентом по недвижимости.

Первой актерской работой Кэтрин стала роль Девы Марии в рождественском спектакле. Окончив обучение в средней школе, она пошла работать официанткой во Второй городской театр в Торонто. Девушке удалось увидеть легендарных актеров, среди которых Дэн Эйкройд, Джо Флаэрти и Гильда Раднер, рассказывала она журналу People в 2024 году.

Кэтрин присоединилась к творческому коллективу театра в 1974 году. Одним из ее коллег по сцене был канадский актер и режиссер Юджин Леви, который впоследствии стал близким другом знаменитости.

В 1976 году театр запустил собственное телешоу – Second City Television (SCTV). О'Хара участвовала в программе скетчей, которая транслировалась на телеканале NBC в 80-х годах. Ее персонажи стали любимцами зрителей.

Работа на SCTV приносила актрисе удовольствие, но она не получала стабильной заработной платы. В 1981 Кэтрин пригласили в шоу Saturday Night Live, и она согласилась. Однако впоследствии женщина вернулась на предыдущую работу. Как часть команды сценаристов SCTV, О'Хара получила 5 номинаций на премию "Эмми", в одной из которых победила.

Телеканал SCTV прекратил свое существование в 1984 году. Актриса дебютировала в кино в 1980 году в фильме "Двойной негатив". Позже она снялась в черной комедии "После работы" и в мелодраме "Ревность". В 1988 году Кэтрин сыграла роль Делии Дитц в культовой ленте "Битлджюс" режиссера Тима Бертона. О'Хара также появилась в продолжении фильма "Битлджюс Битлджюс", премьера которого состоялась в 2024 году.

В 1990 году на экраны вышел легендарный фильм "Один дома", где Кэтрин О'Хара исполнила роль мамы Кевина – Кейт Маккаллистер. Ее сына в ленте сыграл Маколей Калкин, а мужа – Джон Херд, который умер в 2017 году. В 1992 году состоялась премьера 2 части, которая получила название "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

Среди других известных фильмов с участием актрисы:

"Кошмар перед Рождеством" (1993)

"В ожидании Гаффмана" (1996)

Best in Show (2000)

"Могучий ветер" (2003)

For Your Consideration (2006)

В 2020 году О'Хара получила премию "Эмми" за роль в комедийном сериале "Шиттс-Крик". Ситком также принес ей премию "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров.

Что касается личной жизни актрисы. В 1992 году она вышла замуж за американского художника-постановщика Бо Велча, который работал над фильмом "Битлджюс" (тогда они и познакомились). У супругов родилось двое сыновей: Мэтью и Люк.