По этому случаю 24 Канал вспомнит одни из лучших его киноработ, чтобы можно было посмотреть вечером.

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"Пираты Карибского моря" – серия фильмов

Рейтинг IMDb: 8,1

Приключения капитана Джека Воробья полны авантюрами, лжи, опасностями и даже любовью. В первой части он сталкивается со своим заклятым врагом Барбосой, который похищает Элизабет Свонн – дочь губернатора.

"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чарли и шоколадная фабрика"

Рейтинг IMDb: 6,7

Мальчик Чарли растет в очень бедной семье. Его внимание всегда привлекала шоколадная фабрика, владельцем которой был таинственный человек, по имени Вилли Вонка. Но однажды хозяин предприятия объявил конкурс – он пустит на территорию пятерых детей, которые найдут в его шоколадке счастливый золотой билет.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эдвард руки-ножницы"

Рейтинг IMDb: 7,8

История рассказывает о неком существе, которое имеет имя Эдвард. Его создал ученый, однако внезапная смерть не позволила ему завершить работу до логического конца.

Соседка, которая жила рядом, однажды посетила особняк, где увидела одинокого Эдварда. Ей стало его жаль, поэтому пригласила существо пожить у себя. Такой добрый жест помог ему не только расширить круг знакомств, но и открыть в себе талант парикмахера.

"Эдвард Руки-ножницы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Турист"

Рейтинг IMDb: 6,0

Александр Пирс – вор, который ограбил одного бандита. Мужчина сделал пластическую операцию, и полиции стало об этом известно, поэтому, чтобы найти вора, слежку установили за Элиз – его возлюбленной.

От Пирса девушка получила указание – ехать в Венецию и найти там мужчину похожего на него, чтобы в полиции подумали, что это он.

"Турист": смотрите онлайн трейлер фильма

"Что угнетает Гилберта Грейпа"

Рейтинг IMDb: 7,7

Фильм рассказывает о молодом человеке Гилберте Грейпе, который живет в маленьком городке Эндора, штат Айова. После того как отец покончил жизнь самоубийством, он берет на себя заботу о всей семье: двух сестер, мать с большим лишним весом, которая не может выйти из дома, и младшего брата Арни, который имеет умственную отсталость.

"Что угнетает Гилберта Грейпа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девятые врата"

Рейтинг IMDb: 6,7

Циничный и беспринципный торговец редкими книгами Дин Корсо берется за высокооплачиваемый и опасный заказ от богатого коллекционера оккультной литературы. Задача Корсо – исследовать и сравнить три сохранившихся в мире экземпляра редкого издания 1666 года.

"Девятые врата": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кокаин"

Рейтинг IMDb: 7,5

Фильм рассказывает о мире наркотрафика, который резко идет на взлет. Джордж становится одним из первых, кто наладил масштабные поставки кокаина в США. Ранее Янг был простым парнем из пригорода, который в один момент захватывает даже элиту страны в рынок сбыта кокаина. Он быстро обогащается и умело манипулирует как агентами ФБР, так и опасными колумбийскими картелями.

"Кокаин": смотрите онлайн трейлер фильма

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