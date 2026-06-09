Поэтому это прекрасная возможность, чтобы собрать компанию за просмотром старой доброй комедии. В материале 24 Канала мы сделали подборку фильмов с высокими рейтингами, которые вас не подведут.

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Какие старые комедии стоит посмотреть в компании друзей?

"Мальчишник в Вегасе"

Эта американская комедия вышла в свет в 2009 году. Над фильмом работал режиссер Тодд Филлипс.

Это любимая история о предсвадебной мальчишниковой вечеринке четырех друзей в Лас-Вегасе. На утро они просыпаются и ничего не помнят из приключений прошлой ночи. Теперь им нужно все выяснить. И это создает ряд смешных ситуаций, воспоминаний и моментов.

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"Мальчишник в Вегасе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бешеные каникулы"

Этот французский комедийный фильм вышел в свет в 2018 году. Сюжет разворачивается вокруг пары, которая познакомилась в интернете.

Казалось бы, Марион и Бен – абсолютные противоположности. Но это не помешает им влюбиться друг в друга.

"Бешеные каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

Они встречаются и решают ехать в путешествие, которое превращается в настоящую авантюру. В дороге их ждет огромное количество забавных приключений из-за разных взглядов на жизнь.

"Мы – Миллеры"

Это популярная американская комедия, которая может стать беспроигрышным вариантом для просмотра в компании друзей. Премьера фильма состоялась в 2013 году.

В главных ролях снялись топовые звезды: Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис, Эмма Робертс, Уилл Поултер, Эд Хелмс и другие.

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта лента соединила в себе криминал и комедию. Ведь сюжет разворачивается навкого мелкого мошенника по имени Дэвид. Чтобы провезти через границу крупную партию наркотиков, он создает себе фальшивую семью.

Его женой становится известная стриптизерша, дочь – соседская стерва, сын – местный дурачок. Их задача – не проколоться на границе.