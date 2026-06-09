Тому це чудова нагода, аби зібрати компанію за переглядом старої доброї комедії. У матеріалі 24 Каналу ми зробили добірку фільмів з високими рейтингами, які вас не підведуть.

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Які старі комедії варто подивитись у компанії друзів?

"Похмілля у Вегасі"

Ця американська комедія вийшла у світ у 2009 році. Над фільмом працював режисер Тодд Філліпс.

Це улюблена історія про передвесільну парубоцьку вечірку чотирьох друзів у Лас-Вегасі. На ранок вони прокидаються і нічого не пам'ятають з пригод минулої ночі. Тепер їм потрібно все з'ясувати. І це створює низку смішних ситуацій, спогадів та моментів.

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"Похмілля у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скажені канікули"

Цей французький комедійний фільм вийшов у світ у 2018 році. Сюжет розгортається навколо пари, яка познайомилась в інтернеті.

Здавалося б, Маріон та Бен – абсолютні протилежності. Але це не завадить їм закохатись одне в одного.

"Скажені канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони зустрічаються і вирішують їхати в подорож, яка перетворюється на справжню авантюру. У дорозі на них чекає величезна кількість кумедних пригод через різні погляди на життя.

"Ми – Міллери"

Це популярна американська комедія, яка може стати безпрограшним варіантом для перегляду у компанії друзів. Прем'єра фільму відбулась у 2013 році.

У головних ролях знялися топові зірки: Дженніфер Еністон, Джейсон Судейкіс, Емма Робертс, Вілл Поултер, Ед Гелмс та інші.

"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця стрічка поєднала у собі кримінал та комедію. Адже сюжет розгортається навкого дрібного шахрая на ім'я Девід. Щоб провезти через кордон велику партію наркотиків, він створює собі фальшиву родину.

Його дружиною стає відома стриптизерка, донька – сусідське стерво, син – місцевий дурник. Їхнє завдання – не проколотися на кордоні.