Та навіть якщо вам бракує такого спілкування в реальному житті, емоції та відчуття дружби можна знайти й у кінематографі. У матеріалі 24 Каналу пропонуємо старий високорейтинговий фільм, який подарує незабутні враження та нагадає про справжню цінність дружби.
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Який фільм подивитись, коли потрібна дружня підтримка?
"Міст у Терабітію" – фільм, який подарує справжні емоції. Якщо ви в пошуку захопливої стрічки, аби замислитися та поплакати, ця кіноісторія стане ідеальним варіантом. Адже фільм поєднав у собі історію про дружбу, втрату та підтримку.
Головні ролі зіграли такі актори:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Джош Гатчерсон,
- Анна-Софія Робб,
- Зої Дешанель,
- Роберт Патрік,
- Бейлі Медісон,
- Кеті Батлер,
- Девон Вуд,
- Емма Фентон,
- Грейс Бренніган.
Про що сюжет фільму?
Сюжет розгортається навколо хлопчика на ім'я Джессі. Він живе у світі мрій, тому в школі йому важко знайти однодумців. Так триває до того моменту, поки в класі не з'являється нова учениця на ім'я Леслі. Дівчинка зовсім нещодавно переїхала й тепер живе по сусідству.
"Міст у Терабітію": дивіться онлайн трейлер фільму
У неї з Джессі дуже схожий погляд на життя. Тож діти стають одне для одного справжньою підтримкою у своїх щоденних дивацтвах.
Чому фільм "Міст у Терабітію" – ідеальний варіант для усієї родини?
Спершу може здатися, що ця стрічка дитяча. Однак ближче до фіналу стає зрозуміло, що це зворушливий і глибокий фільм про дружбу, уяву й втрату. Він майстерно поєднує фантазію та реальність, зачіпаючи важливі теми дорослішання.
Фільм "Міст у Терабітію" / Кадр із фільму
Хоча фільм починається як казка, він несе потужні сенси. Тому "Міст у Терабітію" підійде для перегляду всією сім'єю. Діти знайдуть у ньому казкові моменти, а дорослі – відшукають глибину.