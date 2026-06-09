Раніше ми повідомляли, що четвертий сезон серіалу вийде на Netflix восени 2026 року. А тепер на інстаграм-сторінці Netflix.ua назвали офіційну дату прем'єри.

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Коли прем'єра 4-го сезону серіалу "Люпен"?

Нарешті наш вишуканий злодій повертається. Четвертий сезон популярного французького серіалу "Люпен" вийде на стримінговій платформі Netflix 23 жовтня 2026 року.

Ця новина неабияк потішила прихильників, Тож під публікацією уже можна побачити величезну кількість коментарів від справжніх прихильників цього кримінально-детективного проєкту. Ось, що вони пишуть:

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"Це найкраща новина за сьогодні! Дуже довго чекала 4 сезон, а ще й ніхто нічого про продовження не говорив, я вже переживала, що й не буде!"

"Круто!"

"Ну нарешті!"

Очевидно, вихід "Люпена" буде однією із найочікуваніших осінніх прем'єр на Netflix. Тож, якщо ви чекали хороших новин, то це точно зможе підняти вам настрій.

Що варто знати про серіал "Люпен"?

"Люпен" – це французький телесеріал, над яким працювали Джордж Кей та Франсуа Озан.

Прем'єра перших епізодів відбулась на Netflix у січні 2021 року.

Серіал створювали на основі літературного персонажа на ім'я Арсен Люпен, якого створив французький письменник Моріс Леблан в 1905 році.

Сьогодні серіал налічує три сезони, які неабияк полюбилися глядачам. Зокрема, на сайті IMDb серіал має 7,5 бала з 10 можливих.