На той момент їм було всього близько 9 місяців. Сьогодні ж дівчатам по 39 років. У матеріалі 24 Каналу розповімо, куди зникли сестри Олсен, чим вони займаються та чому відійшли від акторства.

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Куди зникли і як змінились легендарні сестри Олсен?

Сьогодні сестри Олсен відомі насамперед як успішні дизайнерки. У 2006 році вони заснували люксовий модний бренд The Row, який згодом здобув міжнародне визнання та став одним із найавторитетніших у світі високої моди.

Особисте життя Мері-Кейт та Ешлі залишається закритою темою. Сестри не дають інтерв'ю та майже не діляться подробицями свого приватного життя.

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Відомо, що Ешлі Олсен перебуває у шлюбі з художником Луї Айснером. У 2023 році подружжя стало батьками сина.

Мері-Кейт Олсен раніше була одружена з французьким банкіром Олів'є Саркозі. Після розлучення у 2021 році про її особисті стосунки майже нічого не відомо, адже дизайнерка ретельно оберігає свою приватність.

Чому сестри Олсен завершили акторську кар'єру?

Попри неймовірну популярність і статус одних із найвідоміших дитячих зірок свого покоління, сестри вирішили залишити акторську кар'єру.



Сестри Олсен у фільмі "Миттєвості Нью-Йорка" / Кадр із фільму

Вони неодноразово зізнавалися, що постійна увага преси, життя під прицілом камер і майже повна відсутність приватності з роками стали для них надто виснажливими. Саме тому близнючки вирішили кардинально змінити напрям своєї діяльності.

Як сестри Олсен здобули популярність у дитинстві?

Мері-Кейт Олсен та Ешлі Фуллер Олсен здобули шалену популярність ще в ранньому дитинстві. Майбутні зірки почали зніматися в культовому ситкомі "Повний дім", коли їм не було й року.



Сестри Олсен у серіалі "Двоє: Я і моя тінь" / Кадр із серіалу

Згодом вони підкорили мільйони глядачів своєю харизмою та з'явилися в таких популярних стрічках, як "Двоє: я і моя тінь", "Миттєвості Нью-Йорка", "Паспорт до Парижа" та багатьох інших.