На тот момент им было всего около 9 месяцев. Сегодня же девушкам по 39 лет. В материале 24 Канала расскажем, куда исчезли сестры Олсен, чем они занимаются и почему отошли от актерства.

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Куда исчезли и как изменились легендарные сестры Олсен?

Сегодня сестры Олсен известны прежде всего как успешные дизайнеры. В 2006 году они основали люксовый модный бренд The Row, который впоследствии получил международное признание и стал одним из самых авторитетных в мире высокой моды.

Личная жизнь Мэри-Кейт и Эшли остается закрытой темой. Сестры не дают интервью и почти не делятся подробностями своей частной жизни.

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Известно, что Эшли Олсен состоит в браке с художником Луи Айснером. В 2023 году супруги стали родителями сына.

Мэри-Кейт Олсен ранее была замужем за французским банкиром Оливье Саркози. После развода в 2021 году о ее личных отношениях почти ничего не известно, ведь дизайнер тщательно оберегает свою приватность.

Почему сестры Олсен завершили актерскую карьеру?

Несмотря на невероятную популярность и статус одних из самых известных детских звезд своего поколения, сестры решили оставить актерскую карьеру.



Сестры Олсен в фильме "Мгновения Нью-Йорка" / Кадр из фильма

Они неоднократно признавались, что постоянное внимание прессы, жизнь под прицелом камер и почти полное отсутствие приватности с годами стали для них слишком изнурительными. Именно поэтому близняшки решили кардинально изменить направление своей деятельности.

Как сестры Олсен получили известность в детстве?

Мэри-Кейт Олсен и Эшли Фуллер Олсен получили бешеную популярность еще в раннем детстве. Будущие звезды начали сниматься в культовом ситкоме "Полный дом", когда им не было и года.



Сестры Олсен в сериале "Двое: Я и моя тень" / Кадр из сериала

Впоследствии они покорили миллионы зрителей своей харизмой и появились в таких популярных лентах, как "Двое: я и моя тень", "Мгновения Нью-Йорка", "Паспорт в Париж" и многих других.