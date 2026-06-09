З цієї нагоди 24 Канал пригадає одні з найкращих його кіноробіт, щоб можна було переглянути ввечері.

До теми Легендарний Джонні Депп – геній перевтілень: 7 культових образів, у яких його просто не впізнати

"Пірати Карибського моря" – серія фільмів

Рейтинг IMDb: 8,1

Пригоди капітана Джека Горобця сповнені авантюрами, брехнями, небезпеками та навіть коханням. У першій частині він стикається зі своїм заклятим ворогом Барбосою, який викрадає Елізабет Свонн – доньку губернатора.

"Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чарлі та шоколадна фабрика"

Рейтинг IMDb: 6,7

Хлопчик Чарлі росте у дуже бідній родині. Його увагу завжди привертала шоколадна фабрика, власником якої був таємничий чоловік, на ім'я Віллі Вонка. Та одного разу господар підприємства оголосив конкурс – він пустить на територію п'ятьох дітей, які знайдуть у його шоколадці щасливий золотий квиток.

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Едвард руки-ножиці"

Рейтинг IMDb: 7,8

Історія розповідає про таку собі істоту, яка має ім'я Едвард. Його створив вчений, однак раптова смерть не дозволила йому довершити роботу до логічного кінця.

Сусідка, яка жила поруч, якось завітала в особняк, де побачила самотнього Едварда. Їй стало його шкода, тому запросила істоту пожити у себе. Такий добрий жест допоміг йому не тільки розширити коло знайомств, а й відкрити у собі талант перукаря.

"Едвард Руки-ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Турист"

Рейтинг IMDb: 6,0

Олександр Пірс – злодій, який пограбував одного бандита. Чоловік зробив пластичну операцію, та поліції стало про це відомо, тому, щоб знайти злодія, стеження встановили за Еліз – його коханою.

Від Пірса дівчина отримала вказівку – їхати у Венецію та знайти там чоловіка схожого на нього, щоб у поліції подумали, що це він.

"Турист": дивіться онлайн трейлер фільму

"Що гнітить Гілберта Грейпа"

Рейтинг IMDb: 7,7

Фільм розповідає про молодого чоловіка Гілберта Грейпа, який живе у маленькому містечку Ендора, штат Айова. Після того як батько покінчив життя самогубством, він бере на себе турботу про всю родину: двох сестер, матір із великою зайвою вагою, яка не може вийти з дому, та молодшого брата Арні, який має розумову відсталість.

"Що гнітить Гілберта Грейпа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дев'ята брама"

Рейтинг IMDb: 6,7

Цинічний та безпринципний торговець рідкісними книгами Дін Корсо береться за високооплачуване і небезпечне замовлення від багатого колекціонера окультної літератури. Завдання Корсо – дослідити та порівняти три збережені у світі примірники рідкісного видання 1666 року.

"Дев'ята брама": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кокаїн"

Рейтинг IMDb: 7,5

Фільм розповідає про світ наркотрафіку, який різко йде на злет. Джордж стає одним із перших, хто налагодив масштабне постачання кокаїну до США. Раніше Янг був простим хлопцем із передмістя, який в один момент захоплює навіть еліту країни у ринок збуту кокаїну. Він швидко збагачується і вміло маніпулює як агентами ФБР, так і небезпечними колумбійськими картелями.

"Кокаїн": дивіться онлайн трейлер фільму

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