А їх було справді чимало. Депп давно зарекомендував себе як один із найталановитіших акторів Голлівуду, здатний однаково переконливо втілювати найрізноманітніших персонажів. Тож у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку світлин, які демонструють, наскільки багатогранним є його акторське портфоліо.

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Джонні Депп у найяскравіших ролях: добірка образів легендарного актора

Кажуть, що кожен актор має свій типаж. Однак це точно не про Джонні Деппа, адже у його творчому доробку – десятки абсолютно несхожих ролей. Він перевтілювався і в героя дитячих казок, і в харизматичного пірата, якого знає весь світ, і в романтичного героя, і в детектива, і в багатьох інших персонажів.

Саме в цьому й полягає справжнє мистецтво перевтілення, яке зробило актора одним із найяскравіших талантів свого покоління.

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"Пірати Карибського моря: Скриня мерця"



Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" / Кадр із фільму

"Чарлі та шоколадна фабрика"



Джонні Депп у фільмі "Чарлі і шоколадна фабрика" / Кадр із фільму

"Едвард руки-ножиці"



Джонні Депп у фільмі "Едвард руки-ножиці" / Кадр із фільму

"Сонна лощина"



Джонні Депп у фільмі "Сонна лощина" / Кадр із фільму

"Вбивство у "Східному експресі"



Джонні Депп у фільмі "Вбивство у "Східному експресі" / Кадр із фільму

"Що гнітить Гілберта Грейпа"



Джонні Депп у фільмі "Що гнітить Гілберта Грейпа" / Кадр із фільму

"Таємне вікно"



Джонні Депп у фільмі "Таємне вікно" / Кадр із фільму

У кожній із цих стрічок актор майстерно втілював свого героя, наділяючи його унікальним характером і харизмою. Завдяки бездоганній роботі над образом, складному гриму та винятковій акторській майстерності глядачам часто було непросто впізнати в персонажі самого Джонні Деппа.