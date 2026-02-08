24 Канал расскажет и покажет, кому из актеров из мира кино установили статуи в разных городах мира.
Какие актеры имеют статуи?
Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)
В 2020 году в Лондоне открыли бронзовый памятник Гарри Поттеру – главному герою серии книг писательницы Джоан Роулинг. За прототип взяли юного Дэниела.
Авторы в статуе воссоздали момент первого полета Гарри на метле в матче по квиддичу.
В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру / Фото Getty images
Интересно, что на площади Лестер есть также скульптуры мишки Паддингтона, мистера Бина, Багза Банни и Мэри Поппинс и других.
Брюс Ли
Бронзовая скульптура киноактеру и каскадеру расположена в городе Гонконг, Китай. Ее установили еще в 2005 году, в день 65-летия со дня рождения Брюса.
Скульптор создал памятник в позе перед ударом, как это было в фильме "Кулак ярости".
Скульптура Брюсу Ли / Фото из Википедии
На днях мы рассказывали о сыне актера – Брэндона Ли, который трагически умер на съемочной площадке.
Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер)
Статую этой героине, которую также создали из образа Рене, разместили в Лондоне рядом с Гарри Поттером в ноябре 2025 года.
Зеллвегер назвала статую Бриджит Джонс "очаровательной", добавив: "Я думаю, что она намного милее меня".
Рене Зеллвегер рядом со статуей Бриджит Джонс / Фото Getty images
Мэрилин Монро
Самую известную в мире блондинку увековечили в камне. Статую сделали с легендарной сценой из фильма "Семь лет желания". Ее установили в 2011 году в Чикаго. Позже перевезли в Палм-Спрингс, а еще позже в Нью-Джерси.
Восьмиметровая скульптура, автором которой является Сьюард Джонсон, получила название "Мэрилин навсегда".
Памятник Мэрилин Монро / Фото Getty images
Арнольд Шварценеггер
Статуя Арнольда Шварценеггера, который демонстрирует мышцы в культовой позе во время конкурса "Мистер Олимпия", стоит возле дома Шварценеггера. Родина актера – Австрия. В одном из городков есть официальный и единственный музей в мире, который назван именем актера, а сам Арнольд лично поддерживает его.
Музей, как и статую, было открыто в 2011 году.
Памятник Арнольду Шварценегеру / Фото Getty images
На самом деле это еще далеко не весь список известных людей, которых изобразили в статуях. Более того, кое-кто сам себе открыл памятник.