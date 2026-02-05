У всіх них, так чи інакше, тече українська кров. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, хто саме з голлівудських зірок має українське коріння та що відомо про їхнє походження.

Хто з відомих голлівудських акторів має українське коріння?

Міла Куніс

Ні для кого не секрет, що голлівудська акторка Міла Куніс насправді родом з України. Вона народилася у Чернівцях, у сім'ї звичайних людей. Батько працював інженером на заводі, а мама – вчителькою фізики. Однак у 1991 році родина переїхала до Лос-Анджелеса. І завдяки своїй наполегливості змогли адаптуватися в еміграції. А Міла Куніс навіть здобула всесвітнє визнання та любов глядачів.



Кетрін Винник

Ще одна акторка, у якій тече українська кров, це Кетрін Винник. Вона народилася в Торонто, однак її предки походили з України. Бабуся – родом з Львівщини, а дідусь з Тернопільщини. Згідно з інформацією у мережі, повне ім'я акторки Катерина Анна Винницька. Катерина постійно підтримує Україну. Акторка приїжджала в Україну та виступала в Києві на саміті United24.

Вона на собі відчула, що таке збиття дронів та ракет та постійні повітряні тривоги, які змушують втікати українців в укриття. У своїх соцмережах вона постійно демонструє постійну, чітку, проукраїнську позицію та не цурається за кожної можливості згадувати про те, що вона має українське коріння.

Віра Фарміґа

Віра Фарміґа також одна з акторок, яка має українське походження. Вона народилася в США, в родині українських іммігрантів. Відомо, що її батьки Михайло та Любомира Фарміґи походять з України. Акторка також неодноразово заявляла, що вона пишається своїм корінням та відчуває себе як українкою, так і американкою. Віра володіє українською мовою та публічно підтримує українців під час великої війни.

Серед голлівудських акторів, які також мають українське походження, такі знаменитості:

Ольга Куриленко

Міла Йовович

Сильвестр Сталлоне

Усі вони так чи інакше пов'язані із Україною. Про це приємно знати, адже це відомі люди, які досягли неабиякого успіху у житті.