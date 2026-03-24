Зокрема, він виконуватиме роль Северуса Снейпа, що обурило декого у мережі і спричинило таку реакцію. Про це актор повідомив в інтерв'ю виданню The Sunday Times.

Рекомендуємо Не втратили здоровий глузд: які актори з серіалу "Свати" підтримують Україну

Що сказав Паппа Ессієду про погрози в свою сторону?

Ессієду зазначив, що хвиля негативу почалася після того, як стало відомо про його роль Снейпа у майбутньому серіалі про "Гаррі Поттера". Частина користувачів у соцмережах виступила проти такого вибору, вважаючи, що темношкірий актор не має грати цього персонажа.

За словами актора, він отримував численні повідомлення з погрозами, зокрема на кшталт: "Звільняйся, або я тебе вб'ю". Саме тому він вирішив публічно розповісти про цю ситуацію, наголосивши, що ніхто не повинен стикатися з подібною агресією лише через свою роботу.

Я сподіваюся, що зі мною все буде гаразд, ніхто не повинен стикатися з таким через те, що виконує свою роботу. Багато людей ризикують своїм життям у своїй роботі. Я граю чарівника у Гаррі Поттері. І я б збрехав, якби сказав, що це не впливає на мене емоційно,

– пояснив Паапа Ессієду.

Водночас Ессієду зізнався, що така реакція не зламала його, а навпаки – мотивує ще більше працювати над роллю, щоб глядачі змогли гідно оцінити його гру.

Хто ще зіграє ролі у серіалі про Гаррі Поттера?

Прем'єра майбутнього серіалу від HBO про Гаррі Поттера запланована на початок 2027 року. Проєкт стане екранізацією серії романів британської письменниці Джоан Роулінг і охопить усі сім книг.

Уже відомо, хто виконає головні ролі Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі. Ними стануть юні актори – Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стаут.

Раніше повідомлялося, що Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера у фільмах, навіть написав листа Домініку Маклафліну. Про це писало видання BBC. Актор хотів підтримати юнака, адже, попри радість від такої можливості, ця роль пов'язана з великим тиском і серйозними викликами.

Також у серіалі з'являться такі актори: Джон Літгоу – Албус Дамблдор Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел Паапа Ессієду – Северус Снейп Нік Фрост – Рубеус Геґрід Люк Таллон – Квірінус Квірел Пол Вайтгаус – Арґус Філч Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі Локс Пратт – Драко Мелфой Джонні Флінн – Луціус Мелфой Бел Паулі – Петунія Дурслі Деніел Рігбі – Вернон Дурслі та інші.