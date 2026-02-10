Хотелось бы, чтобы фавориты не старели, а продолжали как можно дольше сниматься в фильмах и сериалах, чтобы творческое наследие только росло. 24 Канал расскажет, кому из мировых знаменитостей исполнится 50 лет.

Смотрите также В разных городах мира: каким актерам установили статуи

Кому из актеров исполнится 50 лет?

Киллиан Мерфи

День рождения: 25 мая

Сперва актер начинал как музыкант и даже был участником рок-группы.

У него есть принципиальная позиция – жить только в родной Ирландии.

Киллиан почти никогда не смотрит фильмов со своим участием.

"Острые козырьки" / Кадр из сериала

Райан Рейнольдс

День рождения: 23 октября

В реальной жизни известен самоироничному юмору, который похож на его героя Дэдпула.

Райан – совладелец одного из футбольных клубов.

Активно занимается бизнесом. Имеет собственные бренды алкоголя и мобильной связи.

"Персонаж" / Кадр из фильма

Риз Уизерспун

День рождения: 22 марта

Основала собственную продюсерскую компанию, чтобы создавать сильные женские роли.

Когда-то была чирлидершей и отличницей в школе.

"Блондинка в законе" / Кадр из фильма

Напомним, что в 2025 году актриса выпустила дебютный роман "Gone Before Goodbye", в котором главная героиня отправляется в Россию. Многие пользователи, в частности из Украины, возмутились сюжетом книги Риз Уизерспун. В комментариях напомнили, что страна-агрессор продолжает войну и циничные обстрелы. Терпеть российское в это время – проявление неосведомленности.

Бенедикт Камбербэтч

День рождения: 19 июля

Очень долго играл роль Шекспира в театре.

Его фамилия всегда становится поводом для обсуждения, когда люди путают буквы. Даже Владимир Зеленский случайно назвал актера "Камамберч".

Владимир Зеленский ошибся с фамилией Камбербэтча: смотрите видео онлайн

Фредди Принц-младший

День рождения: 8 марта

Был кумиром подростков в 90-х и 00-х годах.

После пика карьеры сознательно отошел от Голливуда.

Работал сценаристом и продюсером, а также озвучивал персонажей в "Звездных войнах".

"Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом" / Кадр из фильма

Какие голливудские актеры имеют украинские корни?