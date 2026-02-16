Тому, щоб не пропустити важливий день улюблених акторів, 24 Канал розповість кого і коли можна буде привітати.

Не пропустіть Найсмішніші меми 4 сезону "Бріджертонів", які вже розірвали мережу

Актори, яким виповниться 60 років

Голлі Беррі

День народження: 14 серпня

Стала першою афроамериканкою, яка отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Monster's Ball.

У молодості їй діагностували діабет першого типу.

Була однією з ключових учасниць команди Людей Ікс, яка могла керувати погодою. Її називали Шторм. Голлі зіграла в оригінальній трилогії, а у приквелах зіграла інша акторка.

Голлі Беррі у фільмі "Люди Ікс: Дні пройденого майбутнього" / Кадр із фільму

Сальма Гаєк

День народження: 2 вересня

У 23 роки, коли переїхала до США, зовсім не знала англійської. Та це не завадило їй пробитись у Голлівуд.

Стала першою мексиканкою, яку номінували на Оскар за роль у фільмі "Фріда".

Має діагностовану дислексію – неврологічна особливість, яка спричиняє труднощі з читанням, письмом тощо.

Сальма Гаєк у серіалі "Чорне дзеркало" / Кадр із серіалу

Адам Сендлер

День народження: 9 вересня

Полюбляє часто знімати у фільмах своїх друзів.

Любить приходити на серйозні заходи у буденному одязі.

Вважається одним з найуспішніших акторів Netflix.

Адам Сендлер у фільмі "Чоботар" / Кадр із фільму

Гелена Бонем Картер

День народження: 26 травня

Є нащадком аристократичної британської родини.

Її називають "королевою готичного шику" через стиль одягу.

Часто грає ексцентричних персонажів.

Гелена Бонем Картер у фільмі "Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 1" / Кадр із фільму

А чи знали ви, що Гелена входить до списку тих, у кого велика різниця у віці з коханими?

Девід Швіммер

День народження: 2 листопада

Світову популярність здобув саме завдяки Россу у серіалі "Друзі".

Дуже сильно відрізняється від свого героя, адже у житті він дуже спокійний та стриманий.

Сьогодні працює у сфері боротьби з сексуальними домаганнями та підтримує відповідні ініціативи.

Девід Швіммер у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу

Кому з акторів виповниться 50 років?