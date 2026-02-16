Поэтому, чтобы не пропустить важный день любимых актеров, 24 Канал расскажет кого и когда можно будет поздравить.

Не пропустите Самые смешные мемы 4 сезона "Бриджертонов", которые уже разорвали сеть

Актеры, которым исполнится 60 лет

Холли Берри

День рождения: 14 августа

  • Стала первой афроамериканкой, которая получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Monster's Ball.
  • В молодости ей диагностировали диабет первого типа.
  • Была одной из ключевых участниц команды Людей Икс, которая могла управлять погодой. Ее называли Шторм. Холли сыграла в оригинальной трилогии, а в приквелах сыграла другая актриса.

Холли Берри Холли Берри в фильме "Люди Икс: Дни пройденного будущего" / Кадр из фильма

Сальма Хайек

День рождения: 2 сентября

  • В 23 года, когда переехала в США, совсем не знала английского. Но это не помешало ей пробиться в Голливуд.
  • Стала первой мексиканкой, которую номинировали на Оскар за роль в фильме "Фрида".
  • Имеет диагностированную дислексию – неврологическая особенность, которая вызывает трудности с чтением, письмом и тому подобное.

Сальма Хайек Сальма Хайек в сериале "Черное зеркало" / Кадр из сериала

Адам Сэндлер

День рождения: 9 сентября

  • Любит часто снимать в фильмах своих друзей.
  • Любит приходить на серьезные мероприятия в будничной одежде.
  • Считается одним из самых успешных актеров Netflix.

Адам СэндлерАдам Сэндлер в фильме "Сапожник" / Кадр из фильма

Хелена Бонэм Картер

День рождения: 26 мая

  • Является потомком аристократической британской семьи.
  • Ее называют "королевой готического шика" из-за стиля одежды.
  • Часто играет эксцентричных персонажей.

Хелена Бонэм КартерХелена Бонэм Картер в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" / Кадр из фильма

А знали ли вы, что Хелена входит в список тех, у кого большая разница в возрасте с любимыми?

Дэвид Швиммер

День рождения: 2 ноября

  • Мировую известность получил именно благодаря Россу в сериале "Друзья".
  • Очень сильно отличается от своего героя, ведь в жизни он очень спокойный и сдержанный.
  • Сегодня работает в сфере борьбы с сексуальными домогательствами и поддерживает соответствующие инициативы.

Дэвид ШвиммерДэвид Швиммер в сериале "Друзья" / Кадр из сериала

Кому из актеров исполнится 50 лет?

  • Киллиан Мерфи будет праздновать юбилей 25 мая. Интересно, что актер принципиально живет в Ирландии и не хочет переезжать в Голливуд.
  • Бенедикт Камбербэтч также выходит в список юбиляров. Актер будет праздновать день рождения 19 июля.
  • Райан Рейнольдс, известный ролью Дэдпула, также в списке 50-летних. Актер будет отмечать этот день 23 октября.