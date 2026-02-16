Поэтому, чтобы не пропустить важный день любимых актеров, 24 Канал расскажет кого и когда можно будет поздравить.

Актеры, которым исполнится 60 лет

Холли Берри

День рождения: 14 августа

Стала первой афроамериканкой, которая получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Monster's Ball.

В молодости ей диагностировали диабет первого типа.

Была одной из ключевых участниц команды Людей Икс, которая могла управлять погодой. Ее называли Шторм. Холли сыграла в оригинальной трилогии, а в приквелах сыграла другая актриса.

Холли Берри в фильме "Люди Икс: Дни пройденного будущего" / Кадр из фильма

Сальма Хайек

День рождения: 2 сентября

В 23 года, когда переехала в США, совсем не знала английского. Но это не помешало ей пробиться в Голливуд.

Стала первой мексиканкой, которую номинировали на Оскар за роль в фильме "Фрида".

Имеет диагностированную дислексию – неврологическая особенность, которая вызывает трудности с чтением, письмом и тому подобное.

Сальма Хайек в сериале "Черное зеркало" / Кадр из сериала

Адам Сэндлер

День рождения: 9 сентября

Любит часто снимать в фильмах своих друзей.

Любит приходить на серьезные мероприятия в будничной одежде.

Считается одним из самых успешных актеров Netflix.

Адам Сэндлер в фильме "Сапожник" / Кадр из фильма

Хелена Бонэм Картер

День рождения: 26 мая

Является потомком аристократической британской семьи.

Ее называют "королевой готического шика" из-за стиля одежды.

Часто играет эксцентричных персонажей.

Хелена Бонэм Картер в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" / Кадр из фильма

А знали ли вы, что Хелена входит в список тех, у кого большая разница в возрасте с любимыми?

Дэвид Швиммер

День рождения: 2 ноября

Мировую известность получил именно благодаря Россу в сериале "Друзья".

Очень сильно отличается от своего героя, ведь в жизни он очень спокойный и сдержанный.

Сегодня работает в сфере борьбы с сексуальными домогательствами и поддерживает соответствующие инициативы.

Дэвид Швиммер в сериале "Друзья" / Кадр из сериала

