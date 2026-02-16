Следующие четыре выйдут уже 26 февраля 2026 года. А пока все в ожидании, 24 Канал собрал для вас подборку самых смешных мемов, которые разрывают сеть после премьеры четвертого сезона.

Какие мемы разрывают сеть после премьеры 4 сезона "Бриджертонов"?

В сети можно увидеть немало мемов, которые создали сторонники "Бриджертонов". Больше всего роликов появилось именно о сцене, где Вайолет Бриджертон ожидала в своих покоях мужчину, который ей очень пришелся по душе.

Также внимание зрителей привлекли мемы с несравненной Элоизой Бриджертон, ведь она и ее отношение к мужчинам высшего света – это отдельное искусство.

Отдельно в сети активно шутят о Бенедикте Бриджертоне и его последних словах к Софии, которые шокировали многих.

О чем 4 сезон сериала "Бриджертоны"?

Четвертый сезон сериала "Бриджертоны" сосредотачивается на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек. Однако вокруг разворачивается немало других событий, которые изрядно нравятся поклонникам.

В частности, история отношений матери всех Бриджертонов, становление Эллоизы Бриджертон, развитие линии Франчески Килмартин и ее мужа, а также новый подход к делам леди Уислдаун.

Продолжение выйдет уже 26 февраля, и тогда мы узнаем, чем закончится эта история и будет ли хеппи-энд, о котором все так мечтают.