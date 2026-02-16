Наступні чотири вийдуть уже 26 лютого 2026 року. А поки всі в очікуванні, 24 Канал зібрав для вас добірку найсмішніших мемів, які розривають мережу після прем'єри четвертого сезону.

Дивіться також 5 серіалів-антидепресантів, що лікують краще за терапевтів

Які меми розривають мережу після прем'єри 4 сезону "Бріджертонів"?

У мережі можна побачити чимало мемів, які створили прихильники "Бріджертонів". Чи не найбільше роликів з'явилося саме про сцену, де Вайолет Бріджертон очікувала у своїх покоях чоловіка, який їй дуже припав до душі.

Також увагу глядачів привернули меми з незрівнянною Елоїзою Бріджертон, адже вона та її ставлення до чоловіків вищого світу – це окреме мистецтво.

Окремо в мережі активно жартують про Бенедикта Бріджертона та його останні слова до Софії, які шокували багатьох.

Про що 4 сезон серіалу "Бріджертони"?

Четвертий сезон серіалу "Бріджертони" зосереджується на історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек. Однак навколо розгортається чимало інших подій, які неабияк подобаються прихильникам.

Зокрема, історія стосунків матері всіх Бріджертонів, становлення Еллоїзи Бріджертон, розвиток лінії Франчески Кілмартін та її чоловіка, а також новий підхід до справ леді Віслдаун.

Продовження вийде вже 26 лютого, і тоді ми дізнаємося, чим закінчиться ця історія та чи буде хепі-енд, про який усі так мріють.