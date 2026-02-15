24 Канал підібрав чесні і оптимістичні історії, над якими ви будете сміятися та іноді трохи сумувати, які розважать і нададуть віри в те, що усі неприємності реально здолати. Сміх і сльози у цих серіалах – це не втеча від реальності, а спосіб вийти з кризи сильнішими.

Дивіться також 4 найгостріші фільми жахів на реальних подіях, які сподобаються фанатам "Тихої Нави"

Які серіали лікують краще за терапевтів?

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Добродушний тренер з американського футболу Тед Лассо отримує пропозицію – очолити клуб англійської Прем'єр-ліги. Це дивно, бо європейський футбол для нього – майже незвідана територія. Але власниця клубу Ребекка таємно сподівається, що некомпетентність Теда знищить команду, а вона такми чином помститься колишньому чоловіку. Проблема лише в тому, що Тед настільки щирий та оптимістичний, що його "вірус добра" починає змінювати навіть найзапекліших скептиків.

"Тед Лассо": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це серіал про те, що бути добрим – не означає бути слабким. Замість тактичних схем Тед "ремонтує" серця гравців, допомагаючи їм подолати внутрішні образи та страхи. Ідеальна історія про підтримку та вірність.

"Повернення"

33-річний Олександр Кречет, ветеран з ампутацією, повертається у цивільне життя. Він відчуває себе непотрібним, хоче допомогти пережити втрату родині свого загиблого побратима Сергія Верби. Але дружина друга Аліна планує продати компанію і поїхати у Польщу, а син Назар не згодний з рішенням мами і збігає з дому.

Саме Кречет знаходить малого і неочікувано для себе стає ментором і нянькою для хлопця, допомагаючи підготуватися до шкільної олімпіади з робототехніки. Але саме з цього момента всі персонажі історії потрапляють у вир несподіваних подій, що докорінно змінять їхнє життя.

"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це чесна розмова не про війну, а про життя: про те, що відбувається з людиною, коли вона знімає піксель. Про пошук своїх, нових сенсів, свого місця в житті, про любов і дружбу, людяність і прощення. А ше в серіалі багато гумору, сумно точно не буде.

"Правдива терапія" (Shrinking)

Психотерапевт Джиммі (Джейсон Сіґел) переживає смерть дружини. Він настільки втомився від власного болю та нудних скарг пацієнтів, що вирішує змінити методику: тепер він каже людям лише "правду в очі", навіть якщо це неетично. Його старший колега (Гаррісон Форд), який теж має свої скелети в шафі, намагається втримати Джиммі від повного хаосу, але подивіться самі, як в нього це виходить.

"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал блискуче показує, що навіть психотерапевти – також люди, які можуть "злітати з котушок". Ви будете сміятися над їхніми дивними методами, але зрештою зрозумієте: чесність із собою – це єдиний шлях до зцілення.

"Грейс і Френкі" (Grace and Frankie)

Світська леді Грейс (Джейн Фонда) та дивакувата хіпі Френкі (Лілі Томлін) все життя терпіти не могли одна одну. Але їхні чоловіки приголомшують новиною: вони кохають один одного вже 20 років і планують разом провести решту життя. Тепер дві покинуті жінки поважного віку змушені ділити будинок на березі океану.

"Грейс і Френкі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це життєствердна історія про те, що старість – це не кінець, а час для нових стартапів (іноді дуже пікантних) та справжньої дружби. Серіал руйнує всі стереотипи про вік і наповнює неймовірним оптимізмом.

"Ведмідь" (The Bear)

Кармі, зірка високої кухні (Джеремі Аллен Вайт) повертається до рідного Чикаго після самогубства брата, щоб керувати його брудною забігайлівкою. Він стикається з боргами, неконтрольованою командою та власним горем, яке він намагається «загасити» пекельною працею.

"Ведмідь": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сумуючи за братом. Кармі вчиться не тікати від болю, а приймати його. Це серіал про вразливість, другий шанс та про те, як важливо знайти своїх людей навіть у найповнішому хаосі.