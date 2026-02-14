24 Канал рекомендує підбірку яскравих романтичних комедій, які стануть гарним доповненням або закінченням дня.
До теми Якщо ви ненавидите День закоханих: який фільм подивитись тим, хто не любить "ванільних" історій
Найкращі романтичні комедії
"Красуня", 1990
Рейтинг IMDb: 7,1
Молодий мільйонер, який живе у світі бізнесу та високих стандартів, зустрічає чарівну дівчину з "вулиці", яка заробляє на життя, працюючи у нічному клубі. Спершу їхня зустріч виглядає як угода: вона допомагає йому у соціальних заходах, він забезпечує їй комфортне життя. Але поступово між ними виникає справжнє кохання, яке змушує обох подивитися на життя по-новому.
"Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дружина напрокат", 2011
Рейтинг IMDb: 6,4
Чоловік, який має проблеми у бізнесі, наймає жінку, щоб вона прикидалася його дружиною на офіційних заходах. Він планує використати її образ для вигідних угод, а вона – скористатися шансом для власної вигоди. Спершу це здається лише грою, яка згодом переростає у справжні почуття.
"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму
"Це безглузде кохання", 2011
Рейтинг IMDb: 7,4
Головний герой – Кел Вівер, звичайний сім'янин, який раптово дізнається, що його дружина Емілі хоче розлучення і зізнається в зраді. Його світ руйнується: він не уявляє життя без сім'ї, не знає, як знайомитися з жінками, і проводить вечори в барі, розповідаючи всім свою сумну історію.
Та раптом Кел знайомиться з харизматичним ловеласом Джейкобом Палмером, який вирішує "перезавантажити" нового знайомого.
"Це безглузде кохання": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чого хочуть жінки?", 2000
Рейтинг IMDb: 6,5
Після одного інциденту чоловік починає чути думки жінок. Спочатку він використовує цю здатність для кар'єрних цілей, але з часом розуміє, що розуміння справжніх бажань і почуттів жінок змінює його як людину. Та раптом він закохується у колегу, і цей дар допомагає йому зблизитися з нею.
"Чого хочуть жінки?": дивіться онлайн трейлер фільму
Що подивитись, якщо хочеться поплакати?
"Великий Гетсбі". Культовий фільм з Леонардо Ді Капріо, який вражає своїм фіналом. Джей Гетсбі уже багато років закоханий в одну жінку. Він робив усе, щоб досягти чогось і бути поруч із кохано. Однак вона не може наважитись покинути свого чоловіка.
"Розмальована вуаль". Волтер одружується з Кітті, яка зовсім не кохає його. Він думає, що у них буде справжня сім'я, адже його почуття до жінки щирі. Кітті наважується на зраду, та про це дізнається її чоловік. Його помста була холодною – він вивіз дружину у місцевість, де вирує епідемія холери.