Однак далеко не всі є фанатами цього свята й не всі люблять солодкі, ванільні історії про кохання. Тому в матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про фільм "Основний інстинкт" 1992 року, який розповідає про пристрасть і небезпеку.

Що подивитись тим, хто ненавидить День закоханих?

Якщо ви далеко не фанат Дня закоханих і милих, банальних, ванільних історій про любов, то вам варто обрати для перегляду щось більш пристрасне та емоційне. У такому разі ідеальним варіантом може стати детективний трилер із елементами драми "Основний інстинкт".

Прем'єра фільму відбулася у 1992 році. Ця стрічка точно підійде всім шанувальникам історій про вбивства, спокусу та долю з елементами еротики.

Головні ролі виконали такі актори:

Майкл Дуґлас,

Шерон Стоун,

Джордж Дзундза,

Джинн Тріплгорн,

Деніс Арндт,

Лейлані Сарелл,

Брюс А. Янг,

Челсі Росс,

Дороті Мелоун,

Вейн Найт.

"Основний інстинкт": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Основний інстинкт"?

Сюжет фільму розгортається навколо досвідченого детектива Ніка Каррена. Він розслідує вбивство рок-зірки Джонні Боза.

Основна підозра падає на письменницю Кетрін Траммелл, яка була подругою загиблого. Річ у тім, що вона пише романи з неймовірними сюжетами, і один із її останніх творів детально описує злочин, ідентичний тому, що стався в реальному житті.

Однак довести її провину не так уже й просто, адже вона надзвичайно приваблива й уміє майстерно маніпулювати чоловіками. А піти проти власних інстинктів буває непросто.