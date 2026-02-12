Раніше ми розповідали, що відомо про екранізацію "Буремного перевалу" з Марго Роббі й Джейкобом Елорді у головних ролях. А тепер у матеріалі 24 Казалу дізнаєтесь подробиці сюжету, акторського складу та чому глядачі так чекають прем'єру.

Чому "Буремний перевал" став найочікуванішою прем'єрою 2026 року?

Є одразу декілька причин, чому варто переглянути фільм "Буремний перевал", який став одним із найочікуваніших узимку 2026 року. По-перше, це екранізація однойменного роману легендарної Емілі Бронте 1847 року. По-друге, нереальний акторський склад, який привертає увагу багатьох глядачів.

Ще до прем'єри стрічка отримала різні думки від кінокритиків, зокрема видання Reddit пише, що на Rotten Tomatoes адаптація має приблизно від 68 % до 71 % позитивних відгуків.

У центрі сюжету – любовні драми та історія пристрасного кохання. Якщо ви прихильник саме таких жанрів, цей фільм точно вам сподобається. Сама книга, яка стала першоджерелом, – справжній феномен. Це єдиний роман Емілі Бронте, який вона опублікувала за життя, щоправда, під чоловічим псевдонімом Елліс Белл.

"Буремний перевал": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм уже викликав чимало обговорень. Нещодавно у Києві відбувся допрем'єрний показ, на який завітали відомі діячі культури, блогери та актори.

Серед них – актори Олександр та Марія Рудинські, Ольга Атанасова, Аріна Бочарова та Едуард Поляков, модельєрка Лілія Пустовіт, художниця Маша Рева, хореограф Олексій Базела, співак Віталій Островський і співачка Христина Соловій.



Олександр та Марія Рудинські на прем'єрі "Буремного перевалу" / Фото Антон Забєльський

Також долучилися учасниці останнього сезону шоу "Холостяк" Ірина Кулешина, Надін Головчук, Яна Андрієнко, Оксана Шанюк і Настя Половинкіна. Крім того – переможниця "Супер топ-моделі по-українськи" Таня Брик і модель Анна Неплях.



Настя Половинкіна та Віталій Островський на прем'єрі фільму / Фото Антон Забєльський

Для створення особливої атмосфери в просторі кінотеатру було облаштовано стильну тематичну фотозону, що відтворювала інтер'єр кімнати з каміном у маєтку Трашкрос-Ґрейндж, куди переїжджає жити Кеті Ерншо. Крім того, спеціально для прем'єри флористи Leila Flowers створили кілька екземплярів весільного букету головної героїні, з якими гості мали можливість сфотографуватися.

Завітали на показ і актори дубляжу, які озвучили Кеті Ерншо та Гіткліфа, – Катерина Брайковська та Євген Лісничий.

Кожен із них уже склав власне враження про стрічку. А вже 12 лютого відбулася офіційна прем'єра, тож і ви можете переглянути "Буремний перевал" у кінотеатрі свого міста.

Про що сюжет фільму "Буремний перевал"?

Стрічка, головні ролі в якій виконали Марго Роббі та Джейкоб Елорді, переносить на великий екран пристрасть, одержимість і драму, що вже понад два століття не залишають байдужими читачів і глядачів у всьому світі.

У центрі сюжету – фатальні стосунки Кеті Ерншо та Гіткліфа, любов яких перетворюється на руйнівну силу, що змінює долі всіх навколо.

Головні ролі у фільмі зіграли Марго Роббі, Джейкоб Елорді, Хонґ Чау, Шазад Латіф, Елісон Олівер та інші.