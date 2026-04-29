Для такого випадку 24 Канал підготував добірку відмінних комедійних фільмів, які можна дивитись у компанії друзів або ж наодинці.

"Євротур", 2004

Рейтинг IMDb: 6,6

Це молодіжна комедія про пригоди американських підлітків у Європі. Скотт Томас починає листуватись онлайн із німецьким другом, на ім'я Майк. Спершу він думає, що це хлопець, тому дозволяє собі грубу поведінку, а згодом з'ясовується, що онлайн-другом була дівчина, яка дуже подобається Скотту.

Щоб виправити помилку Томас разом із другом Купером вирушають до Європи. Там до них приєднуються й інші друзі, і вся компанія опиняється у шаленому турі різними країнами.

"Щасливчик Гілмор", 1996

Рейтинг IMDb: 7,0

Це американська комедія про хокеїста Хеппі, який окрім сильного удару більше немає жодного таланту до цієї гри. Одного разу у його руки потрапляє ключка до гольфу. Щоб урятувати будинок бабусі від конфіскації за несплату податків, він починає брати участь у турнірах з гольфу, поєднуючи хокейний удар із хуліганською поведінкою.

"Гарячі голови", 1991

Рейтинг IMDb: 6,7

Це культова пародійна комедія режисера Джима Абрахамса, яка висміює голлівудські екшн-фільми, зокрема "Найкращий стрілець". Сюжет розгортається довкола талановитого, але психологічного невпевненого пілота Топпера Харлі, якого повертають з відставки для виконання секретної місії.

Який фільм 90-х років можна передивлятись багато разів?

Йдеться про стрічку "Маска" (1994 рік), де головну роль виконав Джим Керрі. Одного разу працівник банку знаходить зелену маску, після чого його життя кардинально змінюється.

Маска робить його не тільки комедійним, а й наділяє не надто хорошими рисами. Стенлі Іпкінс грабує банк, чим злить кримінального авторитета Доріана Тайрелла.