Для такого случая 24 Канал подготовил подборку отличных комедийных фильмов, которые можно смотреть в компании друзей или наедине.

"Евротур", 2004

Рейтинг IMDb: 6,6

Это молодежная комедия о приключениях американских подростков в Европе. Скотт Томас начинает переписываться онлайн с немецким другом, по имени Майк. Сначала он думает, что это парень, поэтому позволяет себе грубое поведение, а впоследствии выясняется, что онлайн-другом была девушка, которая очень нравится Скотту.

Чтобы исправить ошибку Томас вместе с другом Купером отправляются в Европу. Там к ним присоединяются и другие друзья, и вся компания оказывается в бешеном туре по разным странам.

"Счастливчик Гилмор", 1996

Рейтинг IMDb: 7,0

Это американская комедия о хоккеисте Хэппи, который кроме сильного удара больше нет никакого таланта к этой игре. Однажды в его руки попадает клюшка для гольфа. Чтобы спасти дом бабушки от конфискации за неуплату налогов, он начинает участвовать в турнирах по гольфу, совмещая хоккейный удар с хулиганским поведением.

"Горячие головы", 1991

Рейтинг IMDb: 6,7

Это культовая пародийная комедия режиссера Джима Абрахамса, которая высмеивает голливудские экшн-фильмы, в частности "Лучший стрелок". Сюжет разворачивается вокруг талантливого, но психологически неуверенного пилота Топпера Харли, которого возвращают из отставки для выполнения секретной миссии.

Какой фильм 90-х годов можно пересматривать много раз?

Речь идет о ленте "Маска" (1994 год), где главную роль исполнил Джим Керри. Однажды работник банка находит зеленую маску, после чего его жизнь кардинально меняется.

Маска делает его не только комедийным, но и наделяет не слишком хорошими чертами. Стэнли Ипкинс грабит банк, чем злит криминального авторитета Дориана Тайрелла.