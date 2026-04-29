24 Канал підготував список високорейтингових детективних серіалів, від яких вам буде складно відірватися. Вони затягують із першої серії, тож готуйтесь до безсонних ночей.

Найкращі детективні серіали: список

"Мейр з Істтауна"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 8.4/10

Мейр Шиєн була зіркою шкільної баскетбольної команди, тож жителі передмістя Філадельфії її добре пам'ятають. Проте головна героїня вже давно не займається спортом, а працює детективкою.

Жінка пережила чимало випробувань. Мейр невдало вийшла заміж, а її син покінчив життя самогубством. Вона виховує онука разом із донькою. Якось детективка береться за розслідування вбивства.

"Шерлок"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 13

: 13 Рейтинг IMDb: 9.0/10

Сюжет розгортається навколо детектива Шерлока Холмса та його вірного напарника доктора Ватсона. Надворі XXI століття, записки замінили мобільні телефони, мемуари – онлайн блог, а люльку – нікотиновий пластир. Не змінилося лише одне: Шерлок та доктор Ватсон розслідують злочини й роблять це геніально.

"Лінкольн для адвоката"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.8/10

У центрі сюжету – успішний адвокат Міккі Голлер, який проживає у Лос-Анджелесі. Він повертається до роботи, а захищати людей чоловіку допомагає його вірна команда: колишня дружина Лорна Крейн, її наречений Сіско та водійка Ізі. Міккі до того ж має виконувати батьківські обов'язки, адже має дочку від першого шлюбу.

