24 Канал підготував список високорейтингових детективних серіалів, від яких вам буде складно відірватися. Вони затягують із першої серії, тож готуйтесь до безсонних ночей.
Найкращі детективні серіали: список
"Мейр з Істтауна"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 7
- Рейтинг IMDb: 8.4/10
Мейр Шиєн була зіркою шкільної баскетбольної команди, тож жителі передмістя Філадельфії її добре пам'ятають. Проте головна героїня вже давно не займається спортом, а працює детективкою.
Жінка пережила чимало випробувань. Мейр невдало вийшла заміж, а її син покінчив життя самогубством. Вона виховує онука разом із донькою. Якось детективка береться за розслідування вбивства.
"Шерлок"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 13
- Рейтинг IMDb: 9.0/10
Сюжет розгортається навколо детектива Шерлока Холмса та його вірного напарника доктора Ватсона. Надворі XXI століття, записки замінили мобільні телефони, мемуари – онлайн блог, а люльку – нікотиновий пластир. Не змінилося лише одне: Шерлок та доктор Ватсон розслідують злочини й роблять це геніально.
"Лінкольн для адвоката"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 40
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
У центрі сюжету – успішний адвокат Міккі Голлер, який проживає у Лос-Анджелесі. Він повертається до роботи, а захищати людей чоловіку допомагає його вірна команда: колишня дружина Лорна Крейн, її наречений Сіско та водійка Ізі. Міккі до того ж має виконувати батьківські обов'язки, адже має дочку від першого шлюбу.
Які культові серіали подивитися?
Раніше наша редакція робила добірку культових серіалів. Серед них:
"Друзі" – це історія про життя шістьох друзів у Нью-Йорку: Рейчел Грін, Моніки Геллер, Фібі Буффе, Джої Трібіані, Чендлера Бінга та Роса Геллера.
"Відчайдушні домогосподарки" – у серіалі розповідається про чотирьох подруг-домогосподарок: Сьюзан, Лінетт, Брі та Габріель, чиє життя змінюється після самогубства Мері Еліс Янг.