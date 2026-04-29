24 Канал подготовил список высокорейтинговых детективных сериалов, от которых вам будет сложно оторваться. Они затягивают из первой серии, поэтому готовьтесь к бессонным ночам.
Не упустите Проект, что начиналась как шутка: сериал Marvel с рейтингом 91% получит 2 сезон
Лучшие детективные сериалы: список
"Мейр из Исттауна"
- Количество сезонов : 1
- Количество серий : 7
- Рейтинг IMDb : 8.4/10
Мейр Шиен была звездой школьной баскетбольной команды, поэтому жители пригорода Филадельфии ее хорошо помнят. Однако главная героиня уже давно не занимается спортом, а работает детективом.
Женщина испытала немало испытаний. Мейр неудачно вышла замуж, а ее сын покончил жизнь самоубийством. Она воспитывает внука вместе с дочерью. Как-то детектив берется за расследование убийства.
"Шерлок"
- Количество сезонов : 4
- Количество серий : 13
- Рейтинг IMDb : 9.0/10
Сюжет разворачивается вокруг сыщика Шерлока Холмса и его верного напарника доктора Ватсона. На дворе XXI век, записки заменили мобильные телефоны, мемуары – онлайн блог, а трубку – никотиновый пластырь. Не изменилось лишь одно: Шерлок и доктор Ватсон расследуют преступления и делают это гениально.
"Линкольн для адвоката"
- Количество сезонов : 4
- Количество серий : 40
- Рейтинг IMDb : 7.8/10
В центре сюжета – успешный адвокат Микки Голлер, проживающий в Лос-Анджелесе. Он возвращается к работе, а защищать людей мужчине помогает его верная команда: бывшая жена Лорна Крейн, ее жених Сиско и водитель Изи. Микки к тому же должен выполнять родительские обязанности, ведь имеет дочь от первого брака.
Какие культовые сериалы посмотреть?
Раньше наша редакция делала подборку культовых сериалов. Среди них:
"Друзья"– это история о жизни шести друзей в Нью-Йорке: Рэйчел Грин, Моники Геллер, Фиби Буффе, Джои Трибиани, Чендлера Бинга и Роса Геллера.
"Отчаянные домохозяйки"– в сериале рассказывается о четырех подругах-домохозяйках: Сьюзан, Линетт, Бри и Габриэль, чья жизнь меняется после самоубийства Мэри Элис Янг.