Первые эпизоды нового сезона уже доступны для просмотра. В материале 24 Канала рассказываем, где можно посмотреть сериал "Парочка следователей" и доступен ли он онлайн.

Смотрите также 3 легендарных боевика с высокими рейтингами, какие стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Где смотреть 2 сезон украинского сериала "Парочка следователей"?

Первые эпизоды украинского сериала "Парочка следователей" уже поражают зрителей. Премьера прошла 27 апреля. Сериал транслируют с понедельника по четверг на телеканале "1+1 Украина", а также он доступен онлайн на платформе Киевстар ТВ. Впоследствии ленту можно будет посмотреть бесплатно и на YouTube.

Все 16 эпизодов выходят постепенно: первые показали 27 апреля, а финальный выйдет 7 мая. "Парочка следователей" стала одной из самых ожидаемых премьер этой весной. Первый сезон вышел в феврале 2025 года и сразу покорил украинских зрителей.

О чем сериал "Парочка следователей", какой обожают все?

Сюжет разворачивается вокруг Софии, возглавившая отдел полиции по особо сложным расследованиям. Она амбициозна, принципиальная и разумная. Сначала из-за волнения ей не все удается, однако впоследствии она становится искусной детективкой и берется за самые сложные дела.

В то же время ее беспокоит не только работа, но и личную жизнь. В частности, она испытывает симпатию к Павлу– патологоанатома их команды Он носит специфическое чувство юмора и непростой характер., однако между ними постепенно возникает связь.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединится Татьяна Злова, которая сыграет Оксану Левчук– человека из прошлого Софии. Их связывают годы обучения и давние конфликты, поэтому пока непонятно, присоединилась ли она к команде ради карьерного роста, или по личным мотивам.