Перші епізоди нового сезону вже доступні до перегляду. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де можна подивитися серіал "Парочка слідчих" та чи доступний він онлайн.

Дивіться також 3 легендарні бойовики з високими рейтингами, які варто побачити хоча б раз у житті

Де дивитись 2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих"?

Перші епізоди українського серіалу "Парочка слідчих" уже вражають глядачів. Прем'єра відбулася 27 квітня. Серіал транслюють із понеділка по четвер на телеканалі "1+1 Україна", а також він доступний онлайн на платформі Київстар ТБ. Згодом стрічку можна буде переглянути безплатно й на YouTube.

Усі 16 епізодів виходять поступово: перший показали 27 квітня, а фінальний вийде 7 травня. "Парочка слідчих" стала однією з найочікуваніших прем'єр цієї весни. Перший сезон вийшов у лютому 2025 року й одразу підкорив українських глядачів.

Про що серіал "Парочка слідчих", який обожнюють усі?

Сюжет розгортається навколо Софії, яка очолила відділ поліції з особливо складних розслідувань. Вона амбітна, принципова та розумна. Спочатку через хвилювання їй не все вдається, однак згодом вона стає вправною детективкою й береться за найскладніші справи.

Водночас її турбує не лише робота, а й особисте життя. Зокрема, вона відчуває симпатію до Павла – патологоанатома їхньої команди. Він має специфічне почуття гумору та непростий характер, однак між ними поступово виникає зв'язок.

У другому сезоні до акторського складу долучиться Тетяна Злова, яка зіграє Оксану Левчук – людину з минулого Софії. Їх пов'язують роки навчання та давні конфлікти, тож поки незрозуміло, чи приєдналася вона до команди заради кар'єрного зростання, чи з особистих мотивів.